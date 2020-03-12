Раскрыт секрет складного Escobar Fold

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Пожалуй, фаворитами в категории «дичь среди смартфонов» являются мобильники с гибкими дисплеями Pablo Escobar Fold 1 и Escobar Fold 2, которые стоят практически копейки. О новинках в свое время писали много и с упоением, особенно подчеркивая низкую цену на складные аппараты. Но вся эта история со смартфонами выглядит как мошенничество и эти догадки подтвердил известный блогер Маркус Браунли.

По его словам, он в числе первых оформил заказ на покупку Escobar Fold 1 после его анонса. Правда, уже на тот момент вся эта затея вызывала у него скепсис, и он не верил в то, что что-то выгорит. Его предположения оправдались и по истечении трех месяцев он смартфон так и не получил.

Несмотря на неудачу, блогер решил попытаться счастья в покупке Escobar Fold 2 и успел даже внести плату за него. Увы, и в этот смартфон он так и не пришел в назначенный срок. Чтобы прочие пользователи не оказались падкими на низкую цену и не стали жертвами мошенников, Маркус Браунли опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором предостерег от покупки складных смартфонов Escobar Fold.

Любопытно, что представители компании Escobar Inc связались с блогером и в качестве причины невозможности поставить первое поколение складного смартфона сослались на то, что их нет на складах, запасы исчерпаны. А вот Escobar Fold 2 все же был отправлен в адрес Маркуса Браунли.

И какого же его было удивление, когда на поверку новинка оказалась Samsung Galaxy Fold. Чтобы замаскировать истинное происхождение смартфона, его корпус прикрыли золотой пленкой с логотипом Escobar. Компания попросту перепродавала Galaxy Fold в четыре раза дешевле, но лишь избранным. А сколько тех, кто оплатил смартфон и так его и не получил?

Источник: youtube