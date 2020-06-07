Раскрыта часть ключевых особенностей Galaxy Watch 3

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Мы уже знаем, что популярный корейский производитель Samsung готовит новое поколение своих умных часов, которые будет называться Galaxy Watch 3. Вчера в нашем телеграм-канале была опубликована информация о сертификации гаджета Samsung, а сегодня мы готовы поделиться ещё несколькими интересными моментами.

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Глядя на изображении выше можно однозначно сделать вывод, что версия с номером модели Samsung SM-R855F будет иметь экран диагональю 41 мм. Документ также подтвердил, что эта версия часов будет работать с SIM-картами, в том числе и LTE.

Когда часы всплывали в прошлые разы, мы также получили некоторые подробности о версии с диагональю 45 мм. Точно известно, что все варианты защищены Corning Gorilla Galss XD и будут выдерживать давление в 5 атмосфер, что говорит об их соответствии принятому в США стандарту MIL-STD 810G. Часы также можно будет заряжать без провода, это стало возможно благодаря 5 Вт беспроводной зарядке.

Презентация часов состоится 5 августа, их покажут вместе с Galaxy Note 20 и Fold 2 на мероприятии Galaxy Unpacked, которые этим летом ожидаемо пройдёт в онлайне.

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Источник: Twitter