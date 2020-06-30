Раскрыты ценники всех версий Honor X10 Max

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Для большинства габариты Honor X10 Max окажутся избыточными, в повседневном использовании далеко не всем нужна такая большая диагональ. Но обязательно будут те, кто выберет эту модель, ведь она сможет заменить сразу и смартфон, и планшет. Часть аудитории готовы будут оценить перспективы Honor X10 Max на рынке только по его характеристикам, но для объективности оценок необходимо знать ценники на смартфон.

Сколько стоит

И тут на помощь приходят инсайдеры, которые слили в сеть прайс на новинку за два дня до анонса. Отличился поставщик утечек с ником RODENT950. По его сведениям, Honor X10 Max будет доступен в трех модификациях, где базовая предложит 6/64 Гб и ценник на нее должен составить $325. За версию с 6/128 Гб запросят $368 и топовая обойдется в $396. Нашелся еще один «предсказатель», который выложил фото с ценниками на смартфон, где за версии 6/64 Гб и 6/128 Гб просят $339 и $368 соответственно.

Что по характеристикам

Напомним, что премьера Honor X10 Max назначена на 2 июля и он станет самым большим устройством компании, предложив 7,09-дюймовый дисплей. Смартфон получит чип Dimensity 800, емкую батарейку на 5000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой и парочку стереодинамиков. Разрешение селфи-камеры составило 8-мегапикселей, а в основной камере главный датчик на 48-мегапикселей.

Источники: mydrivers, cnmo

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