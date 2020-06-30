Где купить дешевле?

Раскрыты ценники всех версий Honor X10 Max

30.06.2020 1171 11

Для большинства габариты Honor X10 Max окажутся избыточными, в повседневном использовании далеко не всем нужна такая большая диагональ. Но обязательно будут те, кто выберет эту модель, ведь она сможет заменить сразу и смартфон, и планшет. Часть аудитории готовы будут оценить перспективы Honor X10 Max на рынке только по его характеристикам, но для объективности оценок необходимо знать ценники на смартфон.

 

Раскрыты ценники всех версий Honor X10 Max – фото 1

 

Сколько стоит

 

И тут на помощь приходят инсайдеры, которые слили в сеть прайс на новинку за два дня до анонса. Отличился поставщик утечек с ником RODENT950. По его сведениям, Honor X10 Max будет доступен в трех модификациях, где базовая предложит 6/64 Гб и ценник на нее должен составить $325. За версию с 6/128 Гб запросят $368 и топовая обойдется в $396. Нашелся еще один «предсказатель», который выложил фото с ценниками на смартфон, где за версии 6/64 Гб и 6/128 Гб просят $339 и $368 соответственно.

 

Раскрыты ценники всех версий Honor X10 Max – фото 2

 

Что по характеристикам

 

Напомним, что премьера Honor X10 Max назначена на 2 июля и он станет самым большим устройством компании, предложив 7,09-дюймовый дисплей. Смартфон получит чип Dimensity 800, емкую батарейку на 5000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой и парочку стереодинамиков. Разрешение селфи-камеры составило 8-мегапикселей, а в основной камере главный датчик на 48-мегапикселей.

 

Источники: mydrivers, cnmo

 

Внешний вид Honor 30 Lite слили. Будет как обычно?﻿

 

Огромный Honor X10 Max на «живых» фото﻿

Honor X10 Max Honor Dimensity 800
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 11
 
Антон Бак 0
Пжл как выйдет, сделайте обзор. Возможно и заберу его у Вас, чтобы не зависала труба
30.06.2020 15:17
Ответить
Антон Бак 0
Давно хочу телефон с такой диагональю, большой батареей и не подэкранным сканером. Хочу свой поко ф1 на это поменять. По нфс возможно решу вопрос с мибандом 5 с нфс, если связка такая заведется конечо. Гуг сервисы думаю, если сильно надо, то можно натянуть. Посмотрим на официальный ценник в Украине , если будет дорого, то посмотрю на остатки где-то мейт 20х , тоже вроде достойный аппарат.
30.06.2020 14:42
Ответить
Raw1922 0
Ну почему не сделать несколько версий, обычную и аля Про. По большому счету сегмент пустой с такой диагональю. Сделайте упрощенную версию и заряженную, каждый выберет то, что захочет. А в итоге получается максимально бичовый девайс, без какого либо выбора и альтернативы. В итоге большая часть покупателей, которые с радостью бы купили не станут это делать потому что хотят просто бодрее аппарат по всем фронтам.
30.06.2020 14:00
Ответить
Евгений БЕСТ -1
зачётные обои в стиле флага Украины. красавцы. пусть у пидорашляндцев поргорает
30.06.2020 13:23
Ответить
Donald Trump -2
Даже будучи полудохлым, хуавей продолжает оставаться тупым и жадным :(
325$ за пластик, на самом дешевом МТК с 5G, которая позиционируется как приемник дешевого 8х Мах
М-да, как были идиотами, так ими и остались.
30.06.2020 12:53
Ответить
INN 0
Потому что полудохлый задрот, иди новость выше почитай какие устройства больше всех продаются)) 100$ наценили за 5G
30.06.2020 13:23
Ответить
Антон Бак 0
НФС? есть ?
30.06.2020 12:10
Ответить
Редакция 0
Информации нет. Ждем анонса
30.06.2020 12:33
Ответить
Игнат 0
Нет, т.к. это УГ не для глобального рынка.
30.06.2020 12:54
Ответить
Кирилл 0
Не пиши ересь про не для глобального рынка.
30.06.2020 13:41
Ответить
INN 1
Как и 8хМах, был для Китая, была и глобальная версия.
30.06.2020 13:55
Ответить

telegram__banner.png
Раскрыты ценники всех версий Honor X10 Max