Раскрыты характеристики смарт-часов Xiaomi Watch Color

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Фитнес-браслеты Xiaomi стали хитом продаж, а в этом году китайцы еще и выпустили смарт-часы под собственной маркой. Еще не все успели обзавестись Xiaomi Watch, как на подходе новое устройство для любителей вести учет данных при помощи носимого гаджета. Вчера состоялся формальный анонс Xiaomi Watch Color, а выход умных часов запланирован на 3 января.

Ушлые инсайдеры успели заполучить коробку со смарт-часами, на обратной стороне которой указаны характеристики. Гаджет получил модельный номер XMWT06. В его арсенале AMOLED-дисплей диагональю 1,39 дюйма разрешением 454х454 пикселя и аккумулятор емкостью 420 мАч, что на 10 мАч больше, чем у Amazfit GTR, параметры которого и легли в основу Xiaomi Watch Color.

Заявлена поддержка Bluetooth 5.0 LE, GPS, ГЛОНАСС, NFC, голосового ассистента XiaoAI и имеется водозащита 5ATM. Смарт-часы — про здоровье и фитнес, поэтому не удивительно, что предлагаются несколько режимов физической активности.

А еще они обеспечат мониторинг сердечного ритма и позволят работать в системе «умный дом». Совместимы смарт-часы с устройствами на Android 4.4 и выше.

Источник: toutiao

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