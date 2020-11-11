  • Andro-news.com
  • Новости
  • Распродажа 11 11 2020 на Алиэкспресс: Лучшие предложения от Andro News

Распродажа 11 11 2020 на Алиэкспресс: Лучшие предложения от Andro News

11.11.2020 535582 294

Распродажа 11.11.2020 — отличный повод купить себе или в подарок что-то интересное дешевле. Этот день еще называют Всемирным днем шопинга или распродажей ко «Дню холостяка». 11.11 распродажа AliExpress — шопинг-праздник, наступление которого ждут миллионы покупателей по всему миру. Он сопровождается очередями, ажиотажем и скидками на все мыслимые товары, а объем продаж возрастает в десятки раз.

На фоне пандемии коронавируса и карантинных мер, многие задаются вопросом распродажа 11.11 на алиэкспресс 2020 будет ли? Всемирный день шопинга в этом году не отменяется, пройдет в обычное время и у вас есть шанс получить множество различных товаров по самым низким ценам в Сети на распродаже али 11.11.

Традиционно 11.11 распродажа на AliExpress 2020 пройдет 11 ноября. Когда начинается распродажа на алиэкспресс 11.11? Самый пик ее придется именно на 11 ноября, когда будут самые горячие скидки на товары. Неискушенному потребителю сложно отыскать что-то действительно стоящее и приобрести товар 11.11 на распродаже AliExpress у проверенного продавца. Ведь когда начинается распродажа на алиэкспресс 11.11 нет времени на раскачку и велик риск прозевать выгодное предложение. А еще скидки во многих случаях будут действовать на ограниченное количество товаров.

Подготовьтесь к этому событию во всеоружии вместе с нами: рассказываем про самые интересные предложения на смартфоны и другую электронику, чтобы 11.11 распродажа принесла вам максимальную выгоду, вы потратили собственные средства рационально и экономно.

Чтобы помочь вам разобраться во всем многообразии предложений, мы сделали специальную подборку ссылок на товары, участвующие в распродаже 11.11 алиэкспресс. Предлагаем вам посмотреть, что интересного приготовили для распродажи 11.11 магазины на торговой площадке алиэкспресс. Обратите внимание, что некоторые цены указаны с учетом акционных купонов продавца.




Распродажа 11 11 2020 на Алиэкспресс: Лучшие предложения от Andro News – фото 1




Обо всех самых интересных скидках Вы можете своевременно узнавать в нашем Telegram-канале

Страница регулярно обновляется и дополняется.

Дополнительные промокоды для жителей РФ:
KUPLU-70 руб на заказ от 400 руб
MOGU-150 руб на заказ от 1000 руб
ALISKIDKA-250 руб на заказ от 2000 руб
HALAVA-500 руб на заказ от 5000 руб
HOCHU-800 руб на заказ от 7000 руб
MNOGO-1000 руб на заказ от 10 000 руб
SOBYTIE-1800 руб на заказ от 18 000 руб
URASALE-3000 руб на заказ от 35 000 руб
GALKINSALE-4000 руб на заказ от 45 000 руб
PRAZDNIK-5000 руб на заказ от 60 000 руб
Дополнительные промокоды для жителей ВСЕХ стран
SINGLEDAY7-7$ на заказ от $50
SINGLEDAY10-10$ на заказ от $90
SINGLEDAY12-12$ на заказ от $110

Больше скидок по купонам

Виды купонов Как работают купоны Подробная инструкция Центр купонов №1 Центр купонов №2 Коллекция промокодов (вкусные в конце) Суперкупоны магазинов Игровой центр (только через ПРИЛОЖЕНИЕ) "Настреляй скидок" "Угадай карту" "Ферма купонов" Купоны за задания

Смартфоны

Xiaomi

OnePlus

Realme

Другие смартфоны

Другие товары

Наушники

Часы/браслеты

Для дома

Другое

Смартфоны

XiaomiXiaomi

Poco F2 Pro

Poco F2 Pro

Дисплей Super AMOLED 6.67" FullHD, процессор Snapdragon 865, аккумулятор 4700 мАч, NFC

Промокод: URASALE *Цена с учетом всех скидок РФ: 24007 ₽

Poco X3 (NFC)

Poco X3 (NFC)

Дисплей IPS 6.67" FullHD 120 Гц, процессор Snapdragon 732, аккумулятор 5160 мАч, стереозвук, NFC, зарядка 33W

Промокод: MNOGO *Цена с учетом всех скидок
 $181

Промокод: MNOGO Только для жителей РФ 14 484 руб

Промокод: SOBYTIE Только для жителей РФ 14 951 руб

Промокод: SOBYTIE Только для жителей РФ +стекло: 14 342 руб

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro

Дисплей IPS 6.67" FullHD, процессор Snapdragon 720G, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC, зарядка 30W

*Цена с учетом всех скидок $199

Промокод: MNOGO + купон продавца РФ: 12 576 руб

Redmi 9

Redmi 9

Дисплей 6.53" IPS FullHD, процессор Mediatek Helio G80, аккумулятор 5020 mAh, NFC (в глобальной версии)

Промокод: HOCHU *Цена с учетом всех скидок $ 96 / 7536 ₽

Промокод: MNOGO *Цена с учетом всех скидок 8050 ₽

*Цена с учетом всех скидок $121

Redmi 9A

Redmi 9A

Дисплей 6.53" IPS HD, процессор MediaTek Helio G25, аккумулятор 5000 mAh

Промокод: HOCHU *Цена с учетом всех скидок $82

Промокод: HOCHU *Цена с учетом всех скидок Для РФ: 5472 руб

Redmi 9C

Redmi 9C

Дисплей 6.53" IPS HD, процессор MediaTek Helio G35, аккумулятор 5000 mAh

Промокод: HALAVA *Цена с учетом купонов $80.57

Redmi Note 9

Redmi Note 9

Дисплей IPS 6.53" FullHD, процессор MediaTek Helio G85, камера 48 Мп, аккумулятор 5020 мАч, NFC (в глобальной версии)

Версия 4/128 $ 137 / 10670 ₽

Промокод: MNOGO *Цена с учетом всех скидок $ 111 / 8685 ₽

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite

Дисплей 6.57" AMOLED FullHD, процессор Snapdragon 765G, аккумулятор 4160 mAh, NFC

Промокод: SOBYTIE *Цена с учетом всех скидок $240

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10

Дисплей 6.67" SuperAMOLED FullHD 90Hz, процессор Snapdragon 865, камера 108 Мп, аккумулятор 4780 mAh, стереозвук, NFC, зарядка 30W

Промокод: URASALE $ 499.99 / 33 074 руб

Промокод: GALKINSALE RF: 34980 ₽ / UA: $502

Промокод: admitad1111all $544.74

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T

Дисплей 6.67" IPS FullHD 144Hz, процессор Snapdragon 865, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 mAh, стереозвук, NFC

$440

Официально в Украине 13999 грн

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Дисплей 6.67" IPS FullHD 144Hz, процессор Snapdragon 865, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 mAh, стереозвук, NFC

Промокод: GALKINSALE *Цена с учетом всех скидок $483

Промокод: GALKINSALE *Купон продавца на $4 $511

Официально в Украине 14499 грн

Промокод: GALKINSALE *Цена с учетом всех скидок $472.62

Промокод: GALKINSALE *Цена с учетом всех скидок 36 597 ₽

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Дисплей 6.47" AMOLED FullHD, процессор Snapdragon 730G, аккумулятор 5260 mAh, NFC, зарядка 30W

*Цена с учетом всех скидок
» Доп. купоны брать тут « $216.32

*Цена с учетом всех скидок
» Доп. купоны брать тут « $220.87

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro

Дисплей 6.53" IPS FullHD, процессор Helio G90T, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 mAh, NFC

Промокод: MNOGO *Цена с учетом всех скидок $114.15

Только РФ 13 990 ₽

Redmi Note 8

Redmi Note 8

Дисплей 6.30" IPS FullHD, процессор Snapdragon 665, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 mAh

Промокод: MNOGO *Цена с учетом всех скидок $116.29

Redmi Note 8T

Redmi Note 8T

Дисплей 6.30" IPS FullHD, процессор Snapdragon 665, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 mAh, NFC

Промокод: MNOGO *Цена с учетом всех скидок $ 138 / 10 749 ₽

Redmi Note 9S

Redmi Note 9S

Дисплей IPS 6.67" FullHD, процессор Snapdragon 720G, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, зарядка 30W

Промокод: MNOGO Для жителей РФ 10 662 руб

Промокод: MNOGO Для жителей РФ 12 096 руб

Xiaomi Black Shark 3

Xiaomi Black Shark 3

Snapdragon 865, 6.67" 90Hz AMOLED, аккум. 4720мАч, камера 64МП, Quick Charge 4.0+

Промокод: SOBYTIE Предложение для РФ Global 8/128 - $359

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G

Дисплей 6,67 FullHD 120 Гц, процессор Snapdragon 765G 5G, аккумулятор 4500mAh + зарядка мощностью 30W

Промокод: SOBYTIE Версия: 6/64 Гб 178 €

Промокод: SOBYTIE Версия: 8/256 Гб $ 243 / 18761 ₽

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Ultra

Дисплей 6.67" AMOLED 120Hz, Процессор MediaTek Dimensity 1000, аккум. 4500мАч, NFC

Промокод: SOBYTIE Цена с учетом всех скидок 6/128 Гб - $293

OnePlusOnePlus

OnePlus Nord

OnePlus Nord

Дисплей Super AMOLED 6.44" FullHD 90Hz, процессор Snapdragon 765G, аккумулятор 4115 мАч, NFC

*Цена с учетом всех скидок
» Доп. купоны брать тут « $337

Промокод: URASALE *Цена с учетом всех скидок $325

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro

Дисплей Fluid AMOLED 6.78" 2К 120Hz, процессор Snapdragon 865, аккумулятор 4510 мАч, NFC, стереозвук, IP68

*Цена с учетом всех скидок
» Доп. купоны брать тут « $668.99

OnePlus 8T

OnePlus 8T

Дисплей Fluid AMOLED 6.55" FullHD 120Hz, процессор Snapdragon 865, аккумулятор 4500 мАч, NFC, стереозвук, зарядка 65W

Промокод: URASALE *Цена с учетом всех скидок $ 413 / 31618 руб

Промокод: URASALE *Цена с учетом всех скидок $ 414 / 31619 руб

OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10

Дисплей 6.49 IPS FullHD 90Hz, процессор Snapdragon 690, аккумулятор 4300 mAh, стереозвук, NFC

Промокод: SOBYTIE +Купон магазина ($30) $ 233 / 18155 ₽

*Цена с учетом всех скидок $271

RealmeRealme

Realme X7 Pro

Realme X7 Pro

Дисплей Super AMOLED 6.55" FullHD 120 Гц, процессор Mediatek Dimensity 1000+, аккумулятор 4500 мАч, стереозвук, NFC

Промокод: SOBYTIE Цвет: MULTICOLOR 27 300 руб

Realme 6 Pro

Realme 6 Pro

Дисплей 6.60" IPS FullHD 90Hz, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии)

Промокод: MNOGO $219.99 +промокод

Промокод: SSDBE1800 *Цена с учетом всех скидок РФ: 16 991 руб

Realme 6

Realme 6

Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G90T, аккумулятор 4300 мАч, NFC (в глобальной версии)

$169.99

Промокод: SSDBE1500 *Цена с учетом всех скидок РФ: 13 791 руб

Realme 6i

Realme 6i

Дисплей 6.50" IPS FullHD, процессор Mediatek Helio G80, аккумулятор 5000 мАч, NFC (в глобальной версии)

Промокод: SSDBE1000 *Цена с учетом всех скидок Для РФ: 11691 руб

Realme 7 Pro

Realme 7 Pro

Дисплей Super AMOLED 6.40" FullHD, процессор Snapdragon 720G, аккумулятор 4500 мАч, стереозвук, NFC

$249.99

Промокод: SSDBE2000 Цвет: голубой/серебристый 24 562 руб

Realme 7

Realme 7

Дисплей 6.50" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G95T, аккумулятор 5000 мАч, NFC (в глобальной версии)

Версия: 8/128 Гб $199.99

Промокод: SSDBE1700 Версия: 8/128 Гб 19 791 руб

Realme C3

Realme C3

Дисплей 6.50" IPS HD, процессор Mediatek Helio G70, аккумулятор 5000 мАч

Промокод: SSDBE800 *Цена с учетом всех скидок РФ: 7 791 руб

Промокод: SSDBE900 *Цена с учетом всех скидок РФ: 8 191 руб

3/32 без NFC - $99.99

Realme C11

Realme C11

Дисплей 6.50" IPS HD, процессор MediaTek Helio G35, аккумулятор 5000 мАч

$89.99

Промокод: HOCHU +Купоны продавца Для РФ: 6491 руб

Realme Q2

Realme Q2

Дисплей 6.50" IPS FullHD 120Hz, процессор MediaTek Dimensity 800U 5G, аккумулятор 5000 мАч, зарядка 30W

Промокод: MNOGO Цена с учетом всех скидок UA: $192 | RF: 14530 руб

Realme 6S

Realme 6S

Дисплей 6.5" 90Hz, Helio G90T, Android 10, аккум. 4300 мАч, NFC, быстрая зарядка 30W

Промокод: SSDBE1500 +купон магазина 6/128 - 13 991 ₽

Другие смартфоныДругие смартфоны

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite

Kirin 710, дисплей 6.15" LTPS, Android 9.0, аккум. 3340мАч, apt-X, NFC

Промокод: SSDBE1300 + купоны 4/128 - $109.99

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro

Kirin 980, OLED 6.47", NFC, аккум. 4200мАч, Google-сервисы

Промокод: SSDBE4000 + купон продавца РФ: 38 999 руб

Huawei Y6 2019

Huawei Y6 2019

Дисплей 6.09" IPS HD, процессор MediaTek, аккумулятор 3020 мАч

Промокод: 2000Y6 Версия 2/32 РФ: 5 990 руб

Infinix Zero 8

Infinix Zero 8

Дисплей 6.85" IPS FullHD 90Hz, процессор Mediatek Helio G90T, аккумулятор 4500 mAh, зарядка 33W

*Цена с учетом всех скидок 131.27 € / 12 639 руб

IQOO Z1

IQOO Z1

MediaTek Dimensity 1000+, 6.57" (2408x1080) 144Hz, Android 10, аккум. 4500мАч, NFC (только китайская версия)

$302.95

Honor 9X Premium

Honor 9X Premium

Процессор: Kirin 810, GPU Turbo 3.0, 6.59" FHD+, камера 48 Мп, аккум. 4000мАч

Промокод: SSDBE1400 Официальная гарантия! 12 690 руб

HONOR 20

HONOR 20

Kirin 980, дисплей 6.26" IPS, Android 9.0, аккум. 3750 MAh, NFC

Промокод: SOBYTIE 6/128Gb - $226.99

Другие товары

НаушникиНаушники

Redmi AirDots 1/S/2

Redmi AirDots 1/S/2

Внутриканальные TWS, Bluetooth 5.0, SBC, динамические драйверы 7.2 мм, 20 – 20000 Гц, 32 Ом, 104 дБ, до 4 часов прослушивания музыки

Промокод: KIS2810 AirDots 2 RF: $13.94 / UA: $15

Baseus S06 Encok

Baseus S06 Encok

Внутриканальные, Bluetooth 4.1, SBC (320 kbps), динамические драйверы 10 мм, 20 – 20000 Гц, 16 Ом, 98 дБ, до 6 часов прослушивания музыки

$12.59

Syllable S101

Syllable S101

Внутриканальные TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC/aptX, двойные динамические драйверы, 20 – 20000 Гц, 32 Ом, 110 дБ, 8-10 часов прослушивания музыки, IPX6

$32.05

Syllable S119

Syllable S119

Внутриканальные TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC/aptX, двойные динамические драйверы, 8-10 часов прослушивания музыки, IPX6

$32.43

Realme Buds Air Pro

Realme Buds Air Pro

Внутриканальные TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, активный шумодав + прозрачный режим, задержка 94мс, динамические драйверы 10 мм, до 6 часов прослушивания музыки

$69.69

Промокод: HALAVA Предложение для РФ $60.67

OnePlus Bullets Wireless Z

OnePlus Bullets Wireless Z

Внутриканальные, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, динамический драйвер 9.2 мм, задержка 110 мс, до 20 часов прослушивания музыки, IP55, магнитное управление, 10 минут зарядки = 10 часов автономности.

Для РФ: $33.20

$35.36

$32.39

$33.29

Oppo Enco Free

Oppo Enco Free

Вкладыши TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, динамические драйверы 13.4 мм, 16 – 20000 Гц, 120 дБ, автопауза, до 5 часов прослушивания музыки

Розовый: $56.69

Розовый: $57

Черный: $70.33

VIVO TWS Neo

VIVO TWS Neo

Вкладыши TWS, Bluetooth 5.2, SBC/AAC/aptX Adaptive, динамические драйверы 14.2 мм, 20 – 20000 Гц, задержка 88 мс, автопауза, IP54, от 4 до 5 часов прослушивания музыки

Цвет: белый/черный $55.50 / 59.40

Цвет: белый/черный RF: $57.32 / UA: $59.28

Realme Buds Wireless

Realme Buds Wireless

Внутриканальные, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, динамический драйвер 11.2 мм, 20 – 20000 Гц, 16 Ом, до 12 часов прослушивания музыки

Зеленый: $22.58

Оранжевый: $22.99

Желтый: $26.52

Желтый: $25.88

Xiaomi FIIL CC

Xiaomi FIIL CC

Вкладыши TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, динамические драйверы 13.1 мм, 20 – 20000 Гц, 28 Ом, 96 дБ, 3-4 часа прослушивания музыки

$52.99

Sennheiser Momentum Free

Sennheiser Momentum Free

Внутриканальные, Bluetooth 4.2, SBC/AAC/aptX, динамический драйвер, 15 – 22000 Гц, 118 дБ, 28 Ом, около 6 часов прослушивания музыки

РФ: 4 545 руб

Realme Buds Air Neo

Realme Buds Air Neo

Накладные TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, динамический драйвер 13мм , 20 – 20000 Гц, задержка 119мс, автономность чуть больше 3-х часов

Только для жителей РФ $36.39

1more Comfobuds

1more Comfobuds

Модель: ESS3001T. Внутриканальные TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, динамический драйвер, 4 часа прослушивания музыки

Промокод: AL6EBRKAMDHI +купон на $1 $35.85

HUAWEI Freebuds Pro

HUAWEI Freebuds Pro

Внутриканальные TWS, Bluetooth 5.2, динамический драйвер 11мм, активный шумодав, 4-7 часов прослушивания музыки

$139.99

Xiaomi Mi Air 2 Pro

Xiaomi Mi Air 2 Pro

Bluetooth 5.0, SBC/AAC/LHDC, беспроводная зарядка, активный шумодав, динамический драйвер 12 мм, 32 Ом, 7 часов прослушивания музыки

$109.99

Xiaomi Mi Air 2

Xiaomi Mi Air 2

Bluetooth 5.0, SBC/AAC/LHDC, динамический драйвер 14.2 мм, автопауза, автономность до 4 часов воспроизведения музыки

Промокод: ALISKIDKA 3 657 руб

OnePlus Buds TWS

OnePlus Buds TWS

Накладные TWS, Bluetooth 5.0, SBC/AAC, динамический драйвер 13.4 мм, 20 – 20000 Гц, до 7 часов прослушивания музыки, 10 минут зарядки кейса = 10 часов автономности.

Промокод: HALAVA Цена с учетом всех скидок $ 62 / 4421 ₽

Huawei FreeBuds 3

Huawei FreeBuds 3

HUAWEI Kirin A1 Feature, Bluetooth 5.1, зарядка USB Type-C, аккум. наушника 30мАч, аккум. кейса 410мАч

Промокод: HOCHU 6118 руб.

Xiaomi Mi Outdoor Speaker

Xiaomi Mi Outdoor Speaker

мощность 5Вт, Bluetooth 5.0, аккум. 2600mAh, IP55

Промокод: 465AHNMDUSNS RF $30.29 / UA $36.39

XDOBO X7

XDOBO X7

50Вт, Bluetooth 5.0, аккум. 6600mAh, IPX5

$33.00

Lenovo LP1

Lenovo LP1

Внутриканальные TWS, Bluetooth 5.0, SBC, динамический драйвер 10мм, 20 – 20000 Гц, 16 Ом, сенсорное управление, 3 часа прослушивания музыки

Предложение для Украины $10.76

Промокод: KUPLU Предложение для РФ 877 руб

Часы/браслетыЧасы/браслеты

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4

Дисплей цветной AMOLED 0.95" 120x240, bluetooth 5.0, автономность до 20 дней

Промокод: MOGU $19.87 / 1524 руб

Промокод: MOGU Китайская версия $ 17 / 1199 ₽

Xiaomi Mi Band 4 NFC

Xiaomi Mi Band 4 NFC

Дисплей цветной AMOLED 0.95" 120x240, Bluetooth 5.0, NFC (оплата с помощью Mi Pay), автономность до 15 дней

Промокод: SSDBE300 *Цена с учетом всех скидок 2190 ₽

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5

Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, автономность 7 - 14 дней

Промокод: KIS2810 Китайская версия $25.98

Промокод: epn1111all Китайская версия $ 22 / 1483 ₽

Промокод: epn1111all Глобальная версия $ 28 / 1922 ₽

Промокод: epn1111all Китайская версия с NFC
 NFC: $31.69

Amazfit Band 5

Amazfit Band 5

Дисплей цветной AMOLED 1.10" 126x294, Bluetooth 5.0, измерение SpO2, микрофон (поддержка Alexa) автономность около 15 дней

Промокод: GETAMAZFIT5 Купон магазина $2.00 +промокод $40.00

TicWatch Pro 3

TicWatch Pro 3

WearOS, процессор Snapdragon 4100, дисплей Retina AMOLED 1.4" 454 x 454, ОЗУ 1 Гб, ПЗУ 8 Гб, динамик+микрофон, Bluetooth V4.2, WiFi, GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS, NFC (оплата с помощью Google Pay), датчик SpO2, автономность: 2 дня в нормальном режиме, 45 дней в режиме Essential.

Промокод: SOBYTIE Для жителей Украины $258.99 / 20 270 руб

Redmi Band 4C

Redmi Band 4C

Дисплей TFT 1.08" 128х220, Bluetooth 5.0, автономность до 14 дней

$15.93

TicWatch Pro 2020

TicWatch Pro 2020

WearOS, процессор Snapdragon Wear 2100, дисплей AMOLED 1,39" 400х400, ОЗУ 1Гб, ПЗУ 4 Гб, динамик+микрофон, Bluetooth V4.2, WiFi, GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS, NFC (оплата с помощью Google Pay), автономность: 1-2 дня в нормальном режиме, 45 дней в режиме Essential.

$202.79

Для домаДля дома

Xiaomi Mi TV Box S

Xiaomi Mi TV Box S

ОЗУ 2 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Amlogic S905X + GPU Mali-450, Bluetooth 4.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz MIMO 1x1

*Цена с учетом всех скидок $48.18

Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick

ОЗУ 1 Гб, ПЗУ 8 Гб, CPU Cortex-A53 х4 ядра + GPU Mali-450, Bluetooth 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz

RF: $28

$31.99

Промокод: ALISKIDKA UA: $28.57 / RF: 2076₽

Диспенсер Xiaomi Mijia

Диспенсер Xiaomi Mijia

Качественный диспенсер для мыла.

Для жителей РФ RF: $15.15

Для жителей Украины $16.23

Комплект из двух штук RF: $23.41 / UA: $25.42

Xiaomi Mi Power Strip

Xiaomi Mi Power Strip

Качественная безопасная переноска

3 розетки + 3 USB $12.56

Huawei WiFi AX3

Huawei WiFi AX3

Крутой роутер с поддержкой WiFi 6, MU-MIMO. Двухдиапазонный. Скорость: до 2976 Мбит/с (2,4 ГГц: 574 Мбит/с; 5 ГГц: 2402 Мбит/с).

RF: $34.99 / UA: $40.25

Ножи Xiaomi HuoHou

Ножи Xiaomi HuoHou

Набор качественных, острых и очень удобных ножей из нанокерамики.

$21.18

Отвертка Xiaomi Mijia

Отвертка Xiaomi Mijia

Качесвенная отвертка Xiaomi Mijia. 16 в 1

$18.74

Роутер Redmi AC2100

Роутер Redmi AC2100

MediaTek MT7621A, WiFi 2.4 Ghz/5 Ghz, скорость передачи 2033 Мбит/с, 6-канальные усилители сигнала, одновременное подключение 128 устройств

$32.30

Беспр. зарядка Xiaomi 55W

Беспр. зарядка Xiaomi 55W

Беспроводная зарядка для смартфона мощностью 55W - с 0% до 100% за 45 минут

$33.85

Роутер Xiaomi AX1800

Роутер Xiaomi AX1800

гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор, процессор Qualcomm APQ6000, MU-MIMO, WIFI6, одновременное подключение до 128 устройств

Промокод: 1111admitad300 $ 44.46

Робот-пылесос Midea

Робот-пылесос Midea

Для сухой и влажной уборки. Мощность < 500 Вт, 4 режима уборки, время работы от аккум. 60-90мин

Промокод: SSDBE700 Только для жителей РФ 5 744 руб

TCL Smart TV 55"

TCL Smart TV 55"

4K UHD, диагональ 55" (139 см), поддержка HDR10, Android TV, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), динамики: 20 Вт

Промокод: SSDBE2000 Цена с учетом всех скидок 23 999 руб

ДругоеДругое

Kingston MicroSD

Kingston MicroSD

Фирменные карты памяти microSD от Kingston. 100% оригинал в официальном магазине. Класс 10 UHS-I со скоростью до 100 МБ/с. Емкость до 512 Гб.

от $2.83

Redmi PowerBank

Redmi PowerBank

Качественный PowerBank емкостью от 10000 до 20000 мАч

Для жителей РФ 10k mAh - $10.53

Для жителей РФ 20k mAh - $19.40

Baseus PowerBank 30000

Baseus PowerBank 30000

Качественный PowerBank повышенной емкости (30000 mAh). Много портов, высокая скорость зарядки (33W/65W)

Промокод: AEFS6 Промокод +купон 33W - $26.61

Промокод: AEFS6 Промокод +купон 65W - $35.99

HUAWEI MateBook D 15

HUAWEI MateBook D 15

Дисплей 15.6" FullHD, Ryzen 5 3500U, RAM 8Gb, SSD 256 Gb, алюминиевый корпус, русская клавиатура

*Цена с учетом всех скидок
Для жителей РФ 35 991 руб

Пауэр-банк Baseus X30

Пауэр-банк Baseus X30

30000 мАч, 15W, 2*USB + Type-C, LED-индикация, зарядка трех устройств одновременно

RF: $16.99 / UA: 19.99

Пауэр-банк ASOMETECH

Пауэр-банк ASOMETECH

50000 mAh, 18W, 4*USB-A + 1*Type-C, PD QC3.0, LED-дисплей

Купон магазина $10 RU: $31.44 / UA: $34.76

Пауэр-банк Romoss Sense 8+

Пауэр-банк Romoss Sense 8+

30000 мАч, 18W, USB*2 + Type-C, LED-индикация, вес 671г

Промокод: SENSE805 *Цена с учетом всех скидок $8.98

Куртка с подогревом Xiaomi

Куртка с подогревом Xiaomi

утиный пух 80%/полиэстер, 4 уровня регул. температуры, аккум. 10000 мАч, IPX4

Промокод: 11NOV1500 5590 руб

Пауэрбанк YKZ

Пауэрбанк YKZ

10000 мАч, 1*USB, LED-индикация

$6.93

Оксиметр Meterk

Оксиметр Meterk

точный метод определения частоты пульса и насыщения крови кислородом, 2*AAA 1.5V

Промокод: L4T6J0WC9QZM $ 3.99

11 11 распродажа распродажа 11 11 2020 распродажа 11 11 на алиэкспресс
Автор: Богдан Сокольник Дата публикации: 11.11.2020

Комментарии

Fang White 0
Кстати на видео 6:58мин все коды, как выяснил, только для товаров из категории PLUS.. :|
11.11.2020 07:39
op karl 0
Как у redmi note 9 выходит цена в 8685рб, у продовца написанно 10000рб там евро а не баксы
10.11.2020 20:31
Кукушкин Епифан 0
Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Но как добавлять текстовые купоны типа - SOBYTIE, MNOGO , HOCHU и тд. ?
10.11.2020 18:13
Поветкин Максим 0
Когда перейдëшь к оплате, там можно ввести промокод
10.11.2020 22:42
Видаш Дмитрий 0
получил за дерево купон на 50 баксов при покупке от400, а телефон хочуза 150-200брать(
Что означает надпись Действует на: только избранные товары?
купон категории алиекспрес
Можно ли взять 2 телефона по 200 чтоб использовать етот купон?
10.11.2020 17:28
Разгуляев Дима 0
А можно ли доверять магазину Hong Kong Goldway? Очень много отрицательных отзывов про обман (конфеты вместо телефона кладёт и так далее)
10.11.2020 00:07
Сокольник Богдан 0
Почти всегда подменой содержимого посылки занимаются почтовые службы. Чаще всего виновным признают конечное почтовое отделение.

"Hong Kong Goldway" - это проверенный магазин. Мы много раз заказывали там смартфоны/наушники/часы, и ни разу не было проблем.

У нас есть к нему претензии по поводу манипуляций со спецценами к распродаже, но по содержимому посылок - всё нормально.
10.11.2020 14:01
Redis Denis 0
Ну вот я смотрю цену на poco f2 pro "со всеми купонами", которая будет 11.11. У меня выходит, что с НДС и пошлиной, которую нужно будет доплатить, цена больше чем по Е-каталогу. Смысл?
09.11.2020 20:24
Сокольник Богдан 0
Продавец изменил ценник. Теперь в Украину заказывать действительно нет смысла, но вот для жителей РФ все-равно получается дешевле, даже с учетом всяких пошлин.
10.11.2020 13:53
Fang White 0
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, почему не могу применить скидку ни по одному промокоду (вашему и не только) для покупателей, кто не делал заказа с 1 апреля, если я не оформлял там ничего ещё с начала февраля (( Эти промокоды ведь действуют уже сейчас, а не с 11.11?! Пишет причину, что якобы эти купоны для "specific buyers".. Спасибо!
09.11.2020 18:57
Сокольник Богдан 0
Промокоды действуют ТОЛЬКО 11.11
10.11.2020 13:42
Fang White 0
посмотрите видео с 5:29 минуты. Ясно говорят, что конкретно эти купоны действуют уже прямо сейчас.. Я про них
10.11.2020 23:47
Калашников Олег -1
Во-первых, у товара добавленного в корзину периодически растёт распродажная цена. Во-вторых, уже один товар добавленный в корзину продавец удалил, потому что не покупаю долго. А ещё далеко не 11-е. В-третьих, на одном из указанных тут телефонов столкнулся с вариантом, что продавец не шлёт в Украину. Очень странно с учётом того, что команда сайта с Украины (?) В общем вероятность купить что-то не велика... Выглядит просто как реклама. Разочарован.
09.11.2020 18:53
Сокольник Богдан 0
1) Мы знаем, стараемся следить за этим, но продавцы - мудаки, о чем уже много раз было сказано в видео. Тем не менее, скидки всё-равно есть. Просто, возможно, не такие, как хотелось бы (а хотелось бы, честно говоря, вообще даром).

2) Товары из корзины сами не удаляются. Как вариант - продавец распродал, или снял товар с продажи (после чего товар, естественно, удалился из корзины у ВСЕХ, кто его добавил), а затем продавец мог снова выставить тот же товар.
10.11.2020 13:41
Самолётов Илья 0
Как купить mi 10lite за 205$? Даже с учетом всех купонов, цена получается около 260$
09.11.2020 17:09
Сокольник Богдан 0
Продавец мудак изменил цену. Теперь с учетом всех скидок цена получается 240 долларов (что тоже очень неплохо).

Уже исправлено.
10.11.2020 13:36
Муравьёв Алексей 0
Как говорится- хорошо предание да верится с трудом!
Всё! Не работают ваши промокоды, а я уже всем знакомым раструбил! Так вот да же тут доверяй, но проверяй!
08.11.2020 19:41
Сокольник Богдан 0
Промокоды работают только 11.11.
Читайте информацию. Для вас писали!
09.11.2020 10:32

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Распродажа 11 11 2020 на Алиэкспресс: Лучшие предложения от Andro News