Распродажа 11.11 AliExpress: скидки, правила, секреты и промокоды

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Где искать скидки, купоны и промокоды для распродажи 11.11 али

Считанные дни остаются до распродажи 11.11 на алиэкспресс. Она еще известна тем, что проходит в Китае и посвящена ежегодному празднованию «Дня холостяка». Не спрашивайте о логике этого праздника и почему устраивают распродажу 11.11 на AliExpress, а лучше прочтите какие есть купоны и промокоды, способы их получения, чтобы купить лучшую технику по лучшей цене.

Все о времени и сроках распродажи 11.11

Сразу скажем, что предварительный этап распродажи 11.11 на али уже стартовал 28 октября и продлится он до 11 ноября. Все магазины на Ali готовятся к ней, завлекая скидками и акциями, а также выгодными приложениями. Именно это время необходимо использовать с максимальной пользой, чтобы изучить предлагаемые скидки и добавить желаемые позиции в собственную корзину. Так же в этот период можно и нужно собирать разнообразные купоны на алиэкспресс, купоны продавцов, отыскивая их на страницах торговой площадки или же присоединившись к различным активностям, позволяющим заработать скидочные купоны. Помните, что все это вам пригодится для того, чтобы совершить покупку выгодно и получить максимально низкий прайс на распродаже 11.11.

Сама распродажа пройдет в период 11 — 13 ноября и тут не зевайте. Самые грандиозные предложения с наиболее выгодными скидками будут действовать на старте очень ограниченное время и на лимитированное количество товаров. Важно действовать быстро и успеть урвать что-то по сниженной цене. Вот тут, как и пригодится вам то, что нужные товары уже находятся в корзине, а также предстоит использовать купоны, монеты и промокоды.

С 13 по 16 ноября на просторах AliExpress можно будет найти еще скидки в честь распродажи 11.11, но вряд ли среди них будет что-то действительно стоящее. Поэтому будьте активны и используйте свой шанс купить что-то со скидкой в период с 11 по 13 ноября.

Официальная страница распродажи





Как экономить во время распродажи 11.11 на алиэкспресс

Чтобы максимально сбить цену на товар на распродаже 11.11 алиэкспресс, вам нужны монеты, промокоды и купоны. Последние можно использовать к тем товарам, к которым позволил продавец. Иногда можно применять сразу несколько купонов.

Где их найти:

в мобильном приложении;

на страницах, посвященных распродаже;

обменять на монеты;

принимать участие в активностях (участвовать в играх).

Какие бывают купоны:

к расные купоны Алиэкспресс (универсальные, работают на любой товар и в любом магазине);

желтые купоны продавцов (действуют только в определенном магазине и на конкретный товар);

красно-белые спецкупоны (только на определенный тип товаров, работают с другими купонами). Чтобы получить их, перейди в раздел « Покупки на спецкупоны » и несколько раз кликните по кнопке «Получить».

Виды купонов









На странице «Суперскидки на топ-бренды» происходит раздача купонов от различных продавцов. Внимание! Раздача купонов для распродажи 11.11 от брендовых магазинов происходит только четыре раза в сутки в четко определенное время: 10:00, 14:00, 18:00 и 22:00. Естественно, что их разметают мгновенно, поэтому будьте готовы проявить расторопность.

Вот еще где можно отхватить купоны:

Дата Время МСК Номинал Ссылка 2-7 ноября 12:00 от 1 000 до 5 000руб. здесь 8-10 ноября 12:00 от 2 000 до 1 000руб. здесь 8-10 ноября 18:00 от 1 000 до 5 000руб. здесь

При посещении AliExpress вас обязательно будут сопровождать, всплывающие по краям экрана изображения купонов, посвященные распродаже 11.11. Чтобы получить их, необходимо кликнуть по ним.

Проверять наличие купонов для распродажи 11.11 и работать с ними предстоит в разделе «Мой профиль» в мобильном приложении AliExpress. Если у вас десктопная версия сайта — вверху справа есть специальный значок.

Активности и игры для получения купонов на распродаже 11.11 алиэкспресс:

Центр купонов

Как работают купоны





Собирай звонкие монеты

Еще один способ совершить покупку выгодно на распродаже 11.11 — использовать монеты. Заработать их можно, выполняя ряд простых действий. Например, монеты дают за ежедневное посещение мобильного приложения AliExpress. Все монеты можно обменять на купоны номиналом $2, $6 и $10, они позволят получить скидку 10% и ими можно даже будет рассчитаться за товар на распродаже 11.11, заплатив символические $0,01.

Обмен монет на купоны

Промокоды

Одним из способов, позволяющих совершать покупки выгодно, использовать промокоды, вводить которые нужно будет на странице при оформлении заказа на товар. Обратите внимание, что действовать они будут 11.11, но уже сейчас за несколько дней до распродажи публикуются часть из них.

Промокод Скидка Для РФ и СНГ SSDBE100 100руб. при заказе от 390руб. SSDBE200 200руб. — от 400руб. SSDBE300 300руб. — от 1 990руб. SSDBE500 500руб. — от 2 990руб. SSDBE600 600руб. — от 3 990руб. SSDBE700 700руб. — от 4 990руб. SSDBE800 800руб. — от 5 990руб. SSDBE900 900руб. — от 8 990руб. SSDBE1100 1 100руб. — от 10 990руб. SSDBE1300 1 300руб. — от 11 990руб. SSDBE1400 1 400руб. — от 11 990руб. SSDBE1500 1 500руб. — от 12 990руб. SSDBE1700 1 700руб. — от 13 990руб. SSDBE1800 1 800руб. — от 14 000руб. SSDBE2000 2 000руб. — от 14 990руб. SSDBE2500 2 500руб. — от 19 990руб. SSDBE3000 3 000руб. — от 24 990руб. SSDBE4000 4 000руб. — от 30 000руб. SSDBE5000 5 000руб. — от 34 990руб. ALIHIT5000 5 000руб. — от 21 042руб. ALIHIT4000 4 000руб. — от 24 590руб. ALIHIT3000 3 000руб. — от 21 248руб. ALIHIT2500 2 500руб. — от 19 245руб. ALIHIT2000 2 000руб. — от 17 982руб. ALIHIT1800 1 800руб. — от 7 502руб. ALIHIT1500 1 500руб. — от 4 997руб. ALIHIT1300 1 300руб. — от 3 506руб. ALIHIT1000 1 000руб. — от 2 490руб. ALIHIT800 800руб. — от 1 993руб. Активны 11.11 в 11:00 по МСК KUPLU 70руб. — от 400руб. MOGU 150руб. — от 1 000руб. ALISKIDKA 250руб. — от 2 000руб. HALAVA 500руб. — от 5 000руб. HOCHU 800руб. — от 7 000руб. MNOGO 1 000руб. — от 10 000руб. SOBYTIE 1 800руб. — от 18 000руб. URASALE 3 000руб. — от 35 000руб. GALKINSALE 4 000руб. — от 45 000руб. PRAZDNIK 5 000руб. — от 60 000руб. Активны с 30 октября DOM3010 125руб. — от 1 000руб. KIS3010 125руб. — от 1 000руб. ROMASHKO3010 125руб. — от 1 000руб. AVALON3010 125руб. — от 1 000руб. Активны с 27 октября isishoppers1111all300 300руб. — от 2 400руб. epn1111all 300руб. — от 2 400руб. Активны с 27 октября для новичков isishoppers1111new250 300руб. — от 2 400руб. epn1111new 300руб. — от 2 400руб. Если не было покупок последние 6 месяцев LOVE1155 300руб. — от 1 000руб. LOVE1888 300руб. — от 1 000руб.

Коллекция промокодов





Как работать с купонами и промокодами

После «жатвы» купонов, промокодов и монет нужно будет правильно ими распорядиться на распродаже 11.11 Алиэкспресс. Будьте готовы использовать их сразу же как стартует акции — 11 ноября в 11:00.

На странице оформления заказов есть специальные поля для ввода купона и промокодов. Все что нужно — ввести необходимые данные. Промокод не работает с красным купоном AliExpress, а вот с желтыми купонами от продавца он дружит.

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