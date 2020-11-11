Распродажа 11.11: купи со скидкой бесконтактный дозатор жидкого мыла Simpleway C1 и выиграй призы

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Купи выгодно Simpleway C1 в рамках распродажи 11.11 алиэкспресс

В наши дни с приходом пандемии коронавируса мытье рук стало жизненно важной необходимостью. Наряду с социальной дистанцией, мытье рук стало той профилактической мерой, которая позволяет избежать заражения вирусной пневмонией. Именно поэтому мы наблюдаем всплеск популярности и рост продаж дезинфицирующих, антибактериальных и стерилизационных средств. А также на рынке появляется целый спектр продуктов, которые направлены на борьбу с бактериями и вирусами. К ним можно причислить и бесконтактный автоматический диспенсер (дозатор) жидкого мыла.

По данным исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения, мытье рук при помощи дезинфицирующих средств и даже обычного мыла является эффективной профилактикой и позволяет избежать инфицирования такими заболеваниями как кожные инфекции, диарея, пневмония и прочих недугов. Гигиена рук простой, доступный и действенный способ предотвращения заражения целым букетом болезней. Но важно правильно выполнять эту процедуру и вот тут на помощь придет умный дозатор жидкого мыла.

Диспенсер Simpleway C1 — автоматический и бесконтактный дозатор для быстрого и легкого мытья рук, не соприкасаясь с его корпусом или насадкой. Стоит только приблизить к нему руки и пена сама попадет на них. Это самый безопасный и экономичный способ, которые заботится о здоровье и гигиене рук.

Simpleway C1 обладает встроенным инфракрасным датчиком и помпой, которые способны всего за 0,25 с выдавить необходимое количество пены. Разовая порция мыла составляет всего 0,68 г, тогда как при использовании обычного дозатора порция жидкого мыла составляет 2 грамма. Вот и выходит, что диспенсер — это экономически выгодно, удобно и вы получаете высокий уровень гигиены.

Вместе с дозатором поставляется дезинфицирующее средство, которое выполняет несколько функций: очищение, антибактериальное действие и уход за кожей рук. Оно уничтожает до 99% вирусов и бактерий, находящихся на коже рук, а также борется с такими бактериями как E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans. А еще оно бережно относится к коже, не сушит ее, аккуратно очищает и придает мягкость. В состав дезинфицирующего средства входят только натуральные ингредиенты: кокосовое масло, глицерин, масло нероли и ландыша, а также экстракт цитрусовых.

Simpleway C1 выполнен в минималистичном дизайне, что позволяет ему органично вписаться в домашнюю остановку или общественное место. И только в рамках распродажи 11.11 диспенсер можно приобрести со скидкой. А купить его стоит в MC-TECH, который является единственным авторизированным магазином компании Simpleway, ведь тогда у вас есть шанс выиграть подметально-уборочную машину от Xiaomi или получить другой приз.

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