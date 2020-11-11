Распродажа 11.11 на алиэкспресс: вертикальный пылесос Dreame XR со скидкой

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Dreame XR дешевле на распродаже 11.11 али

С появлением вертикальных пылесосов уборка по дому или в других помещениях перестала быть сложной задачей. По крайней мере, хотя бы чистку полов можно доверить умному помощнику. Dreame XR с этой задачей справится без проблем и быстро, а еще он беспроводной и является отличной альтернативой громоздким, шумным пылесосам классического форм-фактора.

Dreame XR облачен в компактный и легкий корпус, внутри которого спрятан двигатель, обеспечивающий мощность всасывания 145 Вт. Сам производитель заявляет, что внутри работает система MES - «двигатель MES», которая состоит из источника питания-двигателя и системы охлаждения. При этом работает он тихо и под рукой имеется специальный рычажок, позволяющий переключаться между тремя различными режимами мощности.

Питает Dreame XR аккумулятор емкостью 2500 мАч, которого должно хватить на один час уборки в умеренном режиме работы. И этого времени вполне достаточно, чтобы навести порядок в квартире. Если включить пылесос на максимальную мощность, то батарейки хватит на 10 минут уборки. Чтобы восполнить ресурс аккумулятора, потребуется 3,5 часа.

Для улавливания частиц пыли предложена 5-ступенчатая система фильтрации HEPA-фильтром. А оседает пыль и мусор внутри контейнера емкостью 0,5 литра. В комплекте с Dreame XR идет комплект насадок, поменять которые можно одним нажатием. Всего насадок пять, где есть стандартная щетка для уборки полов, мягкая для чистки ковров, комбинированная плоская щетка, насадка для обработки тканей и есть насадка, призванная бороться с пылевыми клещами на одежде и постельном белье.

Как известно, сегодня 11 11 проходит глобальная распродажа, в рамках которой Dreame XR можно приобрести со скидкой и получить подарки:

обычная цена $376.40;

цена 11.11 — $199,49;

можно использовать скидку $8 (четыре купона по $2);

окончательный прайс — $191,49;

5 покупателей смогут выиграть телевизор от Xiaomi;

50 пользователей имеют шанс получить Dreame XR бесплатно;

время активности с 11 ноября 10:00 до 10:00 12 ноября (время МСК).

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