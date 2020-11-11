Распродажа 11.11: видеорегистратор DDPai Mola N3 Dash Cam доступен со скидкой

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DDPai Mola N3 Dash Cam доступен со скидкой в честь распродажи 11.11

В период распродажи 11.11 целый ряд продавцов пересмотрели ценники в сторону уменьшения, предложив лучшую цену на свои товары. Не стал исключением официальный магазин компании DDPai на AliExpress. В этой статье рассказываем о видеорегистраторе, который можно приобрести по привлекательной цене до 13 ноября в честь распродажи 11.11.

Предложена скидка 66% на DDPai Mola N3 Dash Cam, который должен упростить решение спорных вопросов на дороге и всегда придет на помощь, чтобы установить истинные обстоятельства происшествия, если оно вдруг случится. Сам видеорегистратор выделяется тем, что предлагает разрешение 1600p, шесть стеклянных линз и универсальную технологию для обработки изображения.

В комплекте с видеорегистратором идет осевой кронштейн, позволяющий установить его на любой поверхности внутри салона автомобиля. И при этом камера обеспечивает панорамный обзор на 360 градусов, чтобы можно было фиксировать все происходящее вокруг.

В числе фишек устройства — технология SR (Sense Reality), использующая шестиосевой гироскоп, который записывает происходящее в любой обстановке: будь-то внезапное ускорение или торможение, резкий подъем или спуск. Дополнительно DDPai Mola N3 Dash обладает системой мониторинга происходящего, когда автомобиль находится на парковке. Важно и то, что видеорегистратор справляется с перепадами температур и исправно функционирует при температуре от - 20ºС до 70ºС.

В числе прочих устройств также можно обратить внимание на DDPAI Mini 3 со съемкой на 360 градусов вокруг, разрешением 1600р и встроенным хранилищем eMMC на 32 Гб. Видеорегистратор DDPAI Mini 5 предлагает датчик изображения Sony IMX415, 64 Гб постоянной памяти, Wi-Fi и GPS-приемник.

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