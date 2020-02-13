Где купить дешевле?

Распродажа Blackview ко Дню всех влюбленных

13.02.2020 1276 3

Завтра — День всех влюбленных. 14 февраля — день, когда приятно делать и получать подарки, а также знаки внимания. Поэтому, если вы находитесь в поиске подарка на день влюбленных, то у Blackview есть что вам предложить.

 

Распродажа Blackview ко Дню всех влюбленных – фото 1


В период с 12 по 14 февраля китайская компания проводит распродажу своих смартфонов со скидкой до 44%. Участвуют в акции 16 моделей мобильных устройств, а мы расскажем только о трех.


Так, за $389,99 есть возможность прикупить Blackview BV9900, который построен на базе Helio P90, обладает 8 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной, датчиком сердечного ритма, барометром, дисплеем диагональю 5,84 дюйма разрешением FullHD+, аккумулятором на 4380 мАч и квадрокамерой с главным 48 Мп датчиком.

 

Распродажа Blackview ко Дню всех влюбленных – фото 2


При желании можно прикупить со скидкой 40% бюджетный и начального уровня Blackview A80 Pro. За $95,99 вы получите аппарат с батареей емкостью 4680 мАч, чипом Helio P25, 4 Гб оперативки, флеш-накопителем на 64 Мп и основной камерой с 4 модулями.

 

Распродажа Blackview ко Дню всех влюбленных – фото 3


На 16% сбросил в цене и защищенный Blackview BV9800 Pro, обладающий тепловизором. В его активе процессор Helio P70, 6/128 Гб памяти, аккумуляторная батарея на 6580 мАч и 48 Мп камера.

 

Распродажа Blackview ко Дню всех влюбленных – фото 4


Купить Blackview BV9900

Купить Blackview A80 Pro

Купить Blackview BV9800 Pro

Больше предложений от Blackview

Blackview
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Александр
Зачем ты их предлагаешь? Ты же сам их постоянно хэйтишь и, каждый раз повторяешь : "Ни в коем случае не покупайте это говно!"
13.02.2020 21:09
Ответить
LibertyOne
Ага, покупать китайское говно по цене нормального смартфона. Щас бл#ть!
13.02.2020 20:24
Ответить
олег
зачем так тупить и писать такую чушь? Праздник завтра, а ты даешь ссылки на алиэкспресс...неужели случится чудо и заказ из китая прилетит за 1 день??? Ладно бы давал ссылки на местные магазины...
13.02.2020 20:22
Ответить

telegram__banner.png
Распродажа Blackview ко Дню всех влюбленных