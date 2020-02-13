Распродажа Blackview ко Дню всех влюбленных

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Завтра — День всех влюбленных. 14 февраля — день, когда приятно делать и получать подарки, а также знаки внимания. Поэтому, если вы находитесь в поиске подарка на день влюбленных, то у Blackview есть что вам предложить.









В период с 12 по 14 февраля китайская компания проводит распродажу своих смартфонов со скидкой до 44%. Участвуют в акции 16 моделей мобильных устройств, а мы расскажем только о трех.





Так, за $389,99 есть возможность прикупить Blackview BV9900, который построен на базе Helio P90, обладает 8 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной, датчиком сердечного ритма, барометром, дисплеем диагональю 5,84 дюйма разрешением FullHD+, аккумулятором на 4380 мАч и квадрокамерой с главным 48 Мп датчиком.









При желании можно прикупить со скидкой 40% бюджетный и начального уровня Blackview A80 Pro. За $95,99 вы получите аппарат с батареей емкостью 4680 мАч, чипом Helio P25, 4 Гб оперативки, флеш-накопителем на 64 Мп и основной камерой с 4 модулями.









На 16% сбросил в цене и защищенный Blackview BV9800 Pro, обладающий тепловизором. В его активе процессор Helio P70, 6/128 Гб памяти, аккумуляторная батарея на 6580 мАч и 48 Мп камера.









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