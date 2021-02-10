Распродажа iPhone SE 2020 в Украине. Низкая цена

Просто отличный смарт от Apple за более чем вменяемые деньги на распродаже.
Apple A13 Bionic, который, так на секундочку, с запасом обходи Snapdragon 855 Plus и выдает более 550килобаллов в AnTuTu, фирменный “яблочный” IPS-дисплей на 4,7 дюйма, естественно NFC и главный сюрприз, которым могут похвастаться далеко не все телефоны даже за эту цену — IP67.
Да-да, всё верно Если уронить SE 2020 в лужу, или например снег, что особенно актуально сейчас для некоторых регионов, то достаточно его достать оттуда минут через 20-30 и он будет работать.
Ну а если серьезно, то смарт более чем неплохой, особенно он ценен своей доступностью по сравнению с более тяжелый на карман серией от Apple.
Накидываем сюда отличную фирменную камеру и фронталку, запись видео в 4К — набор «Лухари-блогер» готов. Без шуток, количество фильтров и режимов камеры позволяет просто пачками швырять их в Инсту наслаждаться лайками.
По итогу вышесказанного, мы получаем таки солидное предложение, ребят, налетай!
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