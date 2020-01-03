Рассекречен дизайн LG G9 ThinQ

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Несмотря на то, что дела у LG на смартфонном рынке складываются не самым лучшим образом, компания и не думает бросать заниматься мобильными устройствами.









Известно, что на MWC 2020 производитель привезет флагман LG V60 ThinQ и не исключено, что пару ему составит LG G9 ThinQ. Благодаря поставщику утечек Стиву Хеммерстофферу, который больше известен как @OnLeaks, мы можем взглянуть на то каким будет LG G9 ThinQ.





Дизайнеры не стали мудрить с месторасположением фронтальной камеры и попросту вписали ее в полукруглый вырез в верхней части экрана. Подбородок в наличии, но он не сильно массивный. Предполагается, что тут установлена OLED-панель со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев и поддержкой технологии передачи звука Sound-on-Display. Предположительно, ее диагональ составит от 6,4 до 6,8 дюймов.





Следуя ключевому тренду на рынке — основная камера многомодульная и датчиков тут четыре. Ожидается, что вместе с главным сенсором будут работать широкоугольный модуль, телеобъектив и ToF-датчик. Сами объективы расположили по горизонтали и в один блок с ними вписали светодиодную вспышку.

На нижней грани имеется порт USB Type-C, решетка для динамика и 3,5 мм разъем для наушников. Клавиша выключения на правой стороне, а кнопки регулировки громкости — слева. А еще здесь есть отдельная кнопка для активации Google Assistant.









Источник: 9to5google.com



