Рассекречены характеристики ZTE Axon 11 SE

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ZTE оказалась под катком санкций США и до сегодняшнего дня компания так и не оправилась от них. Она достаточно вяло выпускает новинки, их немного, и они не снискали большой популярности у пользователей. Сейчас компания готовится выпустить ZTE Axon 11 SE, который станет упрощенной версией ZTE Axon 11, выпущенного в марте нынешнего года. Информация об этой модели была найдена на просторах сайта сертификационного ведомства TENAA.

Чем оснащен





По данным регулятора, ZTE Axon 11 SE обладает 6,53-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 пикселей, фронтальной 16-мегапиксельной камерой и четверной тыльной с датчиками 48 Мп + 8 Мп, а также парочкой сенсоров разрешением 2 Мп.

Упоминается наличие восьмиядерного процессора с пиковой частотой 2,0 ГГц. По слухам, здесь отдали предпочтение чипу Dimensity 800 со встроенным 5G-модемом. ZTE Axon 11 SE предложит 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 3900 мАч.

Для кого и за сколько





Смартфон выходит с ориентиром на рынок Китая и обещана поддержка сетей четырех крупнейших сотовых операторов в этой стране. Поставляться он будет с предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MiFavor. Премьера ZTE Axon 11 SE назначена на 1 июня и по слухам просить за новинку будут совсем немного — $141.

Источник: gizmochina