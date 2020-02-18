Рассекретили характеристики Honor 9X Lite

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В прошлом году свет увидел Honor 9X, который получил FullView-экран с минимальными рамками и выдвижную фронтальную камеру. Теперь компания решила выпустить «лайтовую» версию этой модели, ее характеристики слили в сеть.





В Honor 9X Lite вновь предложат большой FullView-дисплей диагональю 6,5 дюйма и на него придется 91% лицевой панели устройства. Селфи по-прежнему можно будет создавать на 16-мегапиксельную камеру, а вот емкость аккумулятора уменьшили до 3750 мАч против 4000 мАч у Honor 9X.





Одно из разочарований — наличие архаичного чипа Kirin 710. Впрочем, учитывая, что это лайт-версия, такой выбор был предсказуем. Honor 9X Lite приписывают 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и операционную систему Android 9 с оболочкой EMUI 9.0. Впоследствии обещано обновление до Android 10.





Основная камера получила два датчика, которые объединили со светодиодной вспышкой в один модуль на тыльной стороне. Главным стал датчик на 48 Мп со светосилой f/1.8 и дополняет его сенсор на 2 Мп с диафрагмой f/2.0. Габариты смартфона составили 160,4х76,6х7,8 мм при весе 175 грамм. Один из пакистанских магазинов уже принимает заказы на Honor 9X Lite по цене $207.





Источник: gsmarena.com







