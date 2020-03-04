Рассекретили характеристики камеры Oppo Find X2 Pro

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Среди всего разнообразия Android-смартфонов компания Oppo решила выделиться линейкой устройств Find. Выпущенный в 2018 году Oppo Find X стал эталонным продуктом для производителя и демонстрацией его достижений. На 6 марта назначена премьера преемника Oppo Find X2 и его Pro-версии, задача которых поддержать заданную планку и предложить что-то интересное.









Похоже, что в случае с Oppo Find X2 Pro ставка сделана на 3К-дисплей и крутую камеру, которая будет творить чудеса на ровном месте. В сеть выложили ее характеристики, которые указывают на то, что она получит три датчика изображения. Роль ключевого отведена сенсору Sony IMX689 на 48-мегапикселей с оптическим стабилизатором. Помогать ему станет широкоугольный модуль Sony IMX586 с аналогичным разрешением и 13 Мп зум-камера с OIS.

На одном из своих тизеров, посвященных анонсу Oppo Find X2, компания опубликовала слоган, который можно перевести как «одержите победу меньшими силами». Похоже, что производитель считает, что и трех датчиков в основной камере будет вполне достаточно, чтобы дать бой конкурентам с квадрокамерами.





По той информации, которая появлялась в сети, Oppo Find X2 должен предложить 120-герцовый AMOLED-экран, чипсет Snapdragon 865, до 12 Гб оперативной памяти, фронтальную камеру на 32 Мп, быструю 65-ваттную зарядку, беспроводную зарядку мощностью 30 Вт и тройной тыльный модуль 48 Мп + 13 Мп + 12 Мп. Как уже понятно, Pro-версия будет отличаться набором датчиков в основной камере, где на смену 12 Мп модулю придет сенсор на 48 Мп.





Источник: gsmarena.com







