Расширенная защита Google блокирует установку приложений из неофициальных маркетплейсов

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Сегодня отличий между iOS и Android в плане базового функционала не очень много. Другое дело, что благодаря тому, что Android открытая операционная система, она является более гибкой, можно найти кучу дополнительного софта на любой вкус и для любой задачи. В Android попытались предложить полную свободу того, что можно сделать или изменить в системе, а также расширить возможности за счет установки сторонних утилит.

Но, те возможности, которые предоставляет зеленый робот могут быть ограничены. «Корпорация добра» взяла ориентир на блокировку приложений, которые пользователи устанавливают не из официальных маркетплейсов.

Компания расширила возможности своей утилиты Advanced Protection, которая и блокирует установку программного обеспечения извне. Участники программы Advanced Protection теряют возможность устанавливать APK-файлы из сторонних источников. Загруженные не из магазинов приложений APK-файлы, не получат доступ к Gmail, Google Drive и прочим утилитам Google.

При этом «корпорация добра» заверяет, что ранее установленные APK продолжат работать без проблем. Возможно, их можно будет обновлять, но это еще предстоит узнать. Есть возможность обойти запрет. Тут на помощь придет утилита Android Debug Bridge (ADB) и компьютер.

Зачем все эти ограничения? Google заботится о вашей безопасности и приватности. Она хочет быть уверенной в том ПО, который вы устанавливаете на устройство. А также стремится уберечь ваши конфиденциальные данные от злоумышленников.

Источник: 9to5google

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