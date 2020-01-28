Рассказали, чем будет уникальна камера Samsung Galaxy S20 Ultra

411

Камера Samsung Galaxy S20 Ultra будет обладать несколькими позитивными отличиями от тех камер, что получат прочие устройства семейства Galaxy S20 и модели конкурентов. Обещаны качественные фото не только за счет более продвинутого ПО, но и смартфон предложит в качестве ведущего датчик на 108 Мп, создание которого отняло у Samsung немало усилий.









Известный инсайдер @Ice Universe, который, прежде всего, специализируется на утечках о смартфонах Samsung, добавил несколько черт в портрет камеры Galaxy S20 Ultra. Так, он утверждает, что снимать 108 Мп датчик будет без задержки на обработку кадра и главное — он сможет автоматически активировать HDR.





Напомним, что анонс Samsung Galaxy S20 Ultra и всей линейки назначен на 11 февраля. Ultra-версия станет самой передовой в новой серии. Она должна предложить 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Exynos 990 или Snapdragon 865, до 12 Гб оперативки, до 512 Гб флеш-памяти, батарейку емкостью 5000 мАч и ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.0.





В основе селфи-камеры пророчат модуль на 40 Мп, и основная камера получит датчики на 108 Мп + 48 Мп (телефото) + 12 Мп (широкоугольная) + ToF. Особый акцент будет сделан на телеобъективе, который предложит 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум.

Источник: twitter.com







