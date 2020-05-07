Где купить дешевле?

Рассказали, какой может быть камера Samsung Galaxy S21

07.05.2020 670 4

Мало кто сомневается, что Samsung Galaxy S21, чей релиз ждем в следующем году, получит улучшенную систему камер. Во-первых, их должно стать больше. Во-вторых, компания вновь не откажет себе в удовольствии установить датчик с огромным разрешением.


Так, инсайдеры говорят о том, что на тыльной стороне предложат пять датчиков изображения и главным будет модуль на 150-мегапикселей. Помогать ему станет ультраширокоугольный сенсор на 16-мегапикселей, телеобъектив разрешением 64-мегапикселя, датчик для макросъемки на 12-мегапикселей и за анализ глубины будет отвечать ToF-камера.

 

Рассказали, какой может быть камера Samsung Galaxy S21 – фото 1


Кроме того, упорно ходят слухи, что Samsung всерьез рассчитывает на то, что ей удастся довести до ума технологию подэкранной камеры и Galaxy S21 получит селфи-модуль, спрятанный под поверхностью дисплея. Еще одна черта, которая может быть присуща фронтальной камере — оптическая стабилизация изображения.


Не стоит забывать, что это лишь слухи и очень ранние. Выход Galaxy S21 ждем не ранее февраля следующего года. У компании есть еще много времени до того момента, как будут утверждены окончательные спецификации всех моделей новой флагманской серии.

 

Источник: wccftech



Samsung Galaxy S21
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Сергей Могилевцев
предрекаю этому телефону 9 Стивов Джбсов из 10 =)))
07.05.2020 20:07
Ответить
INN
Самсунг обошел многих, некоторых по несколько раз.
07.05.2020 18:42
Ответить
Максим
:)))сказал авторитетище хз кто и поклонник самса:)))
07.05.2020 20:08
Ответить
Sergei 21
не купить
07.05.2020 18:14
Ответить

telegram__banner.png
Рассказали, какой может быть камера Samsung Galaxy S21