Рассказали, какой может быть камера Samsung Galaxy S21

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Мало кто сомневается, что Samsung Galaxy S21, чей релиз ждем в следующем году, получит улучшенную систему камер. Во-первых, их должно стать больше. Во-вторых, компания вновь не откажет себе в удовольствии установить датчик с огромным разрешением.





Так, инсайдеры говорят о том, что на тыльной стороне предложат пять датчиков изображения и главным будет модуль на 150-мегапикселей. Помогать ему станет ультраширокоугольный сенсор на 16-мегапикселей, телеобъектив разрешением 64-мегапикселя, датчик для макросъемки на 12-мегапикселей и за анализ глубины будет отвечать ToF-камера.









Кроме того, упорно ходят слухи, что Samsung всерьез рассчитывает на то, что ей удастся довести до ума технологию подэкранной камеры и Galaxy S21 получит селфи-модуль, спрятанный под поверхностью дисплея. Еще одна черта, которая может быть присуща фронтальной камере — оптическая стабилизация изображения.





Не стоит забывать, что это лишь слухи и очень ранние. Выход Galaxy S21 ждем не ранее февраля следующего года. У компании есть еще много времени до того момента, как будут утверждены окончательные спецификации всех моделей новой флагманской серии.

Источник: wccftech







