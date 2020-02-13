Рассказываем о новых аксессуарах Xiaomi: беспроводная и быстрые зарядки, Bluetooth-колонка, кулер-клипса и Wi-Fi роутер

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Сегодня состоялась премьера серии Xiaomi Mi 10, которая стала своеобразным ответом на выход Samsung Galaxy S20. Но видеоконференция была посвящена не только новым флагманам. Компания еще показала и ряд аксессуаров, которые позволят зарядить смартфон по беспроводу и быстро его охладить.









Первой из новинок дебютировала вертикальная беспроводная зарядка с воздушным охлаждением мощностью 30 Вт. Оценили ее в $29 и ей под силу за 76 минут полностью зарядить батарейку Xiaomi Mi 10 емкостью 4780 мАч. Дополнительно компания создала еще гибрид беспроводной док-станции и Bluetooth-колонки. В итоге можно одновременно заряжать смартфон и прослушивать музыку. Прикупить такой аксессуар предлагают за $35.





Еще одной новинкой стала клипса-кулер, которая должна пригодиться геймерам, которые готовы часами залипать за мобильными играми. Декларируется активное охлаждение и понадобится всего 1 минута, чтобы температура корпуса смартфона снизилась на 10ºС. Стоит такой своеобразный кулер $18.

Сегодня состоялась премьера и первого маршрутизатора Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 6 — Mi AIoT Router AX3600. Базируется роутер на чипе Qualcomm IPQ8071A с тактовой частотой 1,7 ГГц, обладает 512 МБ оперативной памяти, 256 МБ постоянной и 7 антеннами с усилением сигнала. Заявлена поддержка протокола безопасности WPA3 и IPv6, технологии OFDMA, позволяющей передавать данные на несколько устройств. Компания заявляет, что к роутеру можно подключить до 248 устройств. Оценили маршрутизатор в $86.









Было показано сегодня и небольшое зарядное устройство Xiaomi GaN Type-C мощностью 65 Вт. Оно обладает повышенной эффективностью, высокой мощностью, отличается низким тепловыделением и компактностью. Позиционируется зарядный блок как аксессуар, который пригодится тем, кто по роду службы или жизни вынужден носить с собой постоянно зарядное устройство.









Подойдет он и владельцам Xiaomi Mi 10 Pro, которые смогут зарядить свой смартфон посредством него всего за 45 минут (родная зарядка — 50 минут). Стоит такой адаптер $21.





Источник: ithome.com