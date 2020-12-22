Разницы по производительности Exynos 2100 и Snapdragon 888 может и не быть

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Предварительные результаты Geekbench внушают оптимизм, Exynos 2100 не уступает по мощности Snapdragon 888

Речитатив о том, что процессоры Exynos отстой и компания «обижает» большую армию поклонников ее флагманов, не предлагая на большинстве рынков версии с Snapdragon, звучит постоянно. С завидной регулярностью мы слышим и о том, что вот в этот раз Samsung всерьез «разозлилась» и выкатит годное решение. Возможно, в случае с Exynos 2100 этот прогноз и сбудется.

С легкой руки известного инсайдера Ice Universe в сети появились результаты теста топовой платформы Samsung в бенчмарке Geekbench. В одноядерном тесте Exynos 2100 смог набрать 1108 баллов и в многоядерном — 3785. И этот результат идентичен тому, который демонстрирует и Snapdragon 888. Напомним, что не так давно были опубликованы результаты тестов новой платформы Qualcomm в различных бенчмарках. И по итогам забега в Geekbench она набрала 3794 балла в многоядерном тесте и 1135 — в одноядерном.

Несмотря на все предсказания о скором релизе Exynos 2100, до сегодняшнего дня чип так и не представлен. Компания обещает устроить 12 января презентацию, на которой покажет «абсолютно новый Exynos» и, похоже, что речь и идет о новой флагманской платформе.

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По слухам, Exynos 2100 будет создан с применением 7-нанометровой технологии и получит три кластера ядер: 1 ядро с частотой 2,9 ГГц, 3 ядра с частотой 2,8 ГГц и квартет ядер, работающих на частоте 2,4 ГГц. Да, по информации авторитетного инсайдера Роланда Квандта, новый чип создан по нормам 7-нанометрового техпроцесса, а не 5 нм, как предполагалось ранее.

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Источники: twitter, twitter