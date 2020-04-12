Разочаровывающая статистика распространенности Android 10

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Ранее у Google была традиция ежемесячно публиковать отчеты о распространенности различных версий операционной системы Android. Но впоследствии разработчики отошли от этой практики и с конца 2018 года такие отчеты исчезли. Некоторые посчитали, что такое поведение Google объясняется тем, что особо хвастаться не чем в части распространенности актуальных версий зеленого робота.

Но недавно энтузиасты нашли «лазейку» в пакете инструментов для разработчиков Android Studio, где в меню была найдена информация о фрагментации мобильной платформы Android. Как оказалось, на сегодняшний момент только 8,2% устройств работают под управлением Android 10. Доминируют же на рынке Android Pie и Android Oreo, на которые приходится 31,3% и 21,3% устройств соответственно.

На данный момент «десятка» по степени распространенности уступает даже таким «старичкам» как Nougat, Marshmallow и Lolipop на которые приходится 12,9%, 11,2% и 9,2% всех Android-устройств на рынке. Любопытно и то, что все еще в строю остаются аппараты, работающие под управлением KitKat (4%), Jelly Bean (1,7%) и Ice Cream Sandwich (0,2%).

Статические данные подтверждают, что Google все никак не удается решить проблему с обновлением устройств до последней версии Android. Производители устройств по-прежнему не спешат обновлять свои аппараты.

Источник: phonearena

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