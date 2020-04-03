Разработчики Exynos посчитали себя оскорбленными Samsung

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Специфика рынка разных стран такова, что Samsung взяла за правило выпускать две версии своих флагманов, где одна получает фирменный чип Exynos, а другая базируется на Snapdragon. До недавнего времени одно было неизменно — на своем домашнем поле компания предлагает премиальные аппараты исключительно с SoC Exynos.









Но в этом году все изменилось. Компания изменила собственной стратегии, предложив пользователям в Южной Корее покупать Galaxy S20 на базе Snapdragon 865. Такое решение было продиктовано тем, что платформа Qualcomm производительнее и энергоэффективнее своего визави Exynos 990.

Если потребителей такое решение могло скорее обрадовать, чем огорчить, то сотрудники подразделения, занятые разработкой чипов, были разочарованы им. Поговаривают, что они посчитали себя «униженными» в этой ситуации. Их плодом труда пренебрегли, отдав предпочтение конкуренту.





В какой-то степени сотрудников Samsung можно понять. Ведь им бы хотелось видеть, что их труд ценен, важен и нужен. Но с другой стороны, нужно признать, что Exynos 990 проигрывает по мощности Snapdragon 865. И в этом есть и их «заслуга».





Возможно, вся эта ситуация с линейкой Galaxу S20, а также все громче звучащее недовольство пользователей фирменными чипами Samsung, послужит «волшебным пенделем» для инженеров компании. Ждем от них действительно достойного и конкурентоспособного флагманского чипа в будущем.

Источник: phonearena







