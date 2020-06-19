Разработка MIUI 12 для Redmi Note 8 и Redmi Note 7 поставлена на паузу

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Разработка фирменной прошивки MIUI 12 для Redmi Note 7 и Redmi Note 8 была приостановлена. Кроме того, компания остановила распространение обновления для Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 10 Lite, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Об этом сообщает издание piunikaweb со ссылкой на официальный форум компании.

Кроме того, с 20 июня 2020 года прекращается разработка MIUI China Beta ROM для Xiaomi Mi 6, Redmi Note 5, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi Note 3 и Mi Mix 2. А с 25 сентября 2020 года будет остановлена разработка MIUI China Beta ROM для Xiaomi Mi 8, Mi 8 UD, Mi 8 Transparent Edition, Mi 8SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2S, Mi Max 3 и Mi Mix 3.

Почему планы меняются

Среди причин приостановки разработки MIUI 12 для Redmi Note 7 называют проблемы со стабильностью. Что касается Redmi Note 8 Pro, то в этом случае все куда радужнее. Сейчас у компании в приоритетах обновление этой модели до Android 10, поэтому было решено законсервировать на некоторое время работы над фирменной прошивкой для этого аппарата. Это означает, что в будущем смартфон получит обновление до десятой версии зеленого робота, но с фирменной оболочкой MIUI 11, а уже позже стоит рассчитывать на приход MIUI 12.

Если говорить о Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 9 и Redmi K30 Pro, то распространение MIUI 12 прекращено из-за проблем со стабильностью. «Починить» обещают за три недели.

Источники: piunikaweb, c.mi

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