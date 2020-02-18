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Разверните его: это будущий смартфон TCL

18.02.2020 2204 3

В прошлом году производители смартфонов начали показывать свои экспериментальные модели и трендом стали гибкие экраны. Первым стал Samsung Galaxy Fold, потом к нему присоединился Huawei Mate X, а в конце года и Motorola заявила, что готова впустить коммерческий гнущийся смартфон Razr.

 

Разверните его: это будущий смартфон TCL


Объединяет всех их — гибкий экран и складная конструкция, которые на данном этапе не могут похвастаться надежностью и долговечностью. Развлекается созданием смартфона с гибкой матрицей и компания TCL. И если бы не отменили выставку MWC 2020, то его прототип показали бы широкой аудитории.

По данным ресурса CNET, TCL придумала смартфон с гибким дисплеем, который можно свернуть. При необходимости сам аппарат трансформируется в планшет благодаря тому, что тут предлагается раздвижная конструкция. Достаточно потянуть вправо или влево, чтобы дисплей растянулся на всю ширину, увеличивая полезную площадь практически вдвое.

 

Разверните его: это будущий смартфон TCL – фото 2


В «обычном» состоянии гаджет выглядит как традиционный смартфон моноблочного типа. Подразумевается, что мобильное устройство получит сдвоенную фронталку, а на задней панели установят четыре вертикальных датчика со светодиодной вспышкой. 

 

Разверните его: это будущий смартфон TCL – фото 3


На данный момент нет никакой информации о технических характеристиках этого смартфона. Как и нет сведений, когда компания может устроить его презентацию и планирует вывести на рынок. Возможно, TCL последует примеру других компаний и устроит онлайн-конференцию, где покажет свой гибкий смартфон и расскажет больше о нем.


Источник: cnet.com



TCL
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Yevghen
Андрей, вот что за бред? С этим фейком от очередного казахского школьника (аля инсайдера), сходи в туалет. Задолбал. Чесные аналитики хреновы.
18.02.2020 15:21
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Денис
Ты дебил? И как получается быть таким тупым? Внизу есть источник, смотри сам. И хватит хавать ересь желчного Стаса. Ты попугай тупой или думающий человек? Выбор за тобой, пока ты больше похож на долбоеба фаната желчного Стаса
18.02.2020 15:32
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Иван
Говна сам наелся Евген. Сам насрал и сам глотай его в совем туалете. Думать нужно, анализировать, а не писать ересь и оскорблять.
18.02.2020 16:47
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Разверните его: это будущий смартфон TCL