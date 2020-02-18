Разверните его: это будущий смартфон TCL

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В прошлом году производители смартфонов начали показывать свои экспериментальные модели и трендом стали гибкие экраны. Первым стал Samsung Galaxy Fold, потом к нему присоединился Huawei Mate X, а в конце года и Motorola заявила, что готова впустить коммерческий гнущийся смартфон Razr.





Объединяет всех их — гибкий экран и складная конструкция, которые на данном этапе не могут похвастаться надежностью и долговечностью. Развлекается созданием смартфона с гибкой матрицей и компания TCL. И если бы не отменили выставку MWC 2020, то его прототип показали бы широкой аудитории.

По данным ресурса CNET, TCL придумала смартфон с гибким дисплеем, который можно свернуть. При необходимости сам аппарат трансформируется в планшет благодаря тому, что тут предлагается раздвижная конструкция. Достаточно потянуть вправо или влево, чтобы дисплей растянулся на всю ширину, увеличивая полезную площадь практически вдвое.









В «обычном» состоянии гаджет выглядит как традиционный смартфон моноблочного типа. Подразумевается, что мобильное устройство получит сдвоенную фронталку, а на задней панели установят четыре вертикальных датчика со светодиодной вспышкой.









На данный момент нет никакой информации о технических характеристиках этого смартфона. Как и нет сведений, когда компания может устроить его презентацию и планирует вывести на рынок. Возможно, TCL последует примеру других компаний и устроит онлайн-конференцию, где покажет свой гибкий смартфон и расскажет больше о нем.





Источник: cnet.com







