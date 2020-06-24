Реакция Intel на заявление Apple о переходе на фирменные процессоры для компьютеров

681

В рамках WWDC компания Apple заявила о том, что теперь у нее в приоритетах ARM-унификация и она намерена перевести свои компьютеры на фирменные системы на чипе. Через два года процессоры от Intel перестанут интересовать концерн из Купертино.

Трагедия не случилась

Уход Apple не станет для чипмейкера масштабной проблемой. Сам переход растянется на два года и еще какой-то период Intel продолжит поставлять чипы в адрес купертиновцев. Этого времени вполне достаточно, чтобы чипмейкер мог переориентироваться и найти замену. Не пробьет гигантскую брешь и в казне Intel уход от нее Apple. Речь идет о потери $3-4 млрд выручки в год. Напомним, что за 2019 год компании удалось заработать $72 млрд.

Мы лучшие

Со свое стороны Intel решила прокомментировать произошедшее и заявила, что Apple является ее клиентом по нескольким направлениям и они продолжать поддерживать компанию. Официальное заявление звучит так:

«Intel по-прежнему ориентирована на предоставление самых передовых технологий для ПК и широкого спектра технологических решений, перераспределяющих вычислительные возможности. Мы считаем, что ПК на базе процессоров Intel, как и те, которые будут базироваться на будущей мобильной платформе Tiger Lake, обеспечивают клиентам лучший опыт в тех сферах, которые наиболее ценны для них, а также это наиболее открытые платформы для разработчиков как сейчас, так и в будущем».

Похоже, что происходящее никак не тревожит Intel и она уверена, что ее продукты лучшие. Возлагает большие надежды чипмейкер на процессоры Tiger Lake, работы над которыми идут уже больше 3-х лет. Компания явно медлит и запаздывает с выходом новых чипов и, возможно, такая медлительность также стала причиной ухода Apple от процессоров Intel.

Источник: appleinsider

Анонс iOS 14: поддержка виджетов, обновленная Siri и CarKey

Mac переведут на фирменные ARM-чипы Apple Silicon