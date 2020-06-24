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Реакция Intel на заявление Apple о переходе на фирменные процессоры для компьютеров

24.06.2020 681 0

В рамках WWDC компания Apple заявила о том, что теперь у нее в приоритетах ARM-унификация и она намерена перевести свои компьютеры на фирменные системы на чипе. Через два года процессоры от Intel перестанут интересовать концерн из Купертино.

 

Реакция Intel на заявление Apple о переходе на фирменные процессоры для компьютеров – фото 1

 

Трагедия не случилась

 

Уход Apple не станет для чипмейкера масштабной проблемой. Сам переход растянется на два года и еще какой-то период Intel продолжит поставлять чипы в адрес купертиновцев. Этого времени вполне достаточно, чтобы чипмейкер мог переориентироваться и найти замену. Не пробьет гигантскую брешь и в казне Intel уход от нее Apple. Речь идет о потери $3-4 млрд выручки в год. Напомним, что за 2019 год компании удалось заработать $72 млрд.

 

Мы лучшие

 

Со свое стороны Intel решила прокомментировать произошедшее и заявила, что Apple является ее клиентом по нескольким направлениям и они продолжать поддерживать компанию. Официальное заявление звучит так:

 

«Intel по-прежнему ориентирована на предоставление самых передовых технологий для ПК и широкого спектра технологических решений, перераспределяющих вычислительные возможности. Мы считаем, что ПК на базе процессоров Intel, как и те, которые будут базироваться на будущей мобильной платформе Tiger Lake, обеспечивают клиентам лучший опыт в тех сферах, которые наиболее ценны для них, а также это наиболее открытые платформы для разработчиков как сейчас, так и в будущем».

 

Похоже, что происходящее никак не тревожит Intel и она уверена, что ее продукты лучшие. Возлагает большие надежды чипмейкер на процессоры Tiger Lake, работы над которыми идут уже больше 3-х лет. Компания явно медлит и запаздывает с выходом новых чипов и, возможно, такая медлительность также стала причиной ухода Apple от процессоров Intel.

 

Источник: appleinsider

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.06.2020

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Реакция Intel на заявление Apple о переходе на фирменные процессоры для компьютеров