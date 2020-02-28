Realme 6 и Realme 6 Pro: изображение, характеристики и цена

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На следующей неделе состоится премьера Realme 6 и Realme 6 Pro, которые должны составить конкуренцию бюджетным моделям от Redmi. За несколько дней до анонса инсайдеры решили поделиться рендером, демонстрирующим лицевые панели обеих новинок, а также рассказали о том, во сколько их могут оценить.









Если изображение достоверное, то Realme 6 предложит одиночную фронтальную камеру, которую впишут в круглое отверстие в дисплее. Pro-версия уже обладает сдвоенной селфи-камерой. Известно, что Realme 6 Pro получит Ultra Smooth дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Что касается Realme 6, то его оснастят классическим 60-герцовым экраном.









На уровне слухов говорят о том, что в основе базовой версии будет лежать чип Helio G70, а Realme 6 Pro может быть пионером с Snapdragon 720 и получит версию с 8 Гб оперативной памяти. Старшая модель также должна выделяться наличием 64 Мп датчика в основной камере и поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки.





Ожидается, что в Индии ценник на Realme 6 составит $139, а за Realme 6 Pro будут просить от $195. Напомним, что премьера смартфонов состоится 5 марта.





Источник: theunbiasedblog.com







