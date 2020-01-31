Realme 6 предложит чип Helio P90

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В этом году мы увидим немало новых смартфонов. Будут среди них интересные и проходные, бюджетные и флагманские, банальные и прорывные. В череде премьер найдется место и смартфонам компании Realme, которая за прошедшие 1,5 года смогла добиться многого.





Нас точно ждет обновление линейки Realme 5. Центральной моделью серии Redmi 6 станет смартфон с одноименным названием. Похоже, что эта модель прошла испытание бенчмарком Geekbench. Синтетический тест идентифицировал аппарат, как модель с номером RMX2027, но есть основания полагать, что на рынок она выйдет как Realme 6.









Результаты бенчмарка показали, что смартфон построен на базе Helio P90 с видеоускорителем OMG PowerVR GM9446. Есть 4 Гб оперативной памяти и руководит его работой операционная система Android 10. Поверх зеленого робота должны накатить фирменную оболочку Realme UI или ColorOS.





Ожидается, что премьера Realme 6 пройдет в первом квартале нынешнего года. А ближайшее событие — анонс Realme C3, который состоится в Индии 6 февраля. Новинке приписывают чип Helio G70, 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, батарейку на 5000 мАч и сдвоенную камеру на 12 Мп + 2 Мп.





Источник: mysmartprice.com