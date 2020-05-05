Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G выходят на рынок Европы

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До рынка Европы добрались три смартфона «дочки» Oppo: Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G. Все они были представлены несколько месяцев назад в Индии и Китае, но только сейчас добрались до рынка Европы. Продаваться они будут через официальные интернет-магазины компании, а также партнеров-ритейлеров.

Realme X50 Pro 5G — флагман компании на базе Snapdragon 865, ценник на который стартует с отметки 600 евро за версию 8/128 Гб. Модификация с 8/256 Гб доступна за $670 евро и покупка топовой вариации с 12/256 Гб обойдется в 750 евро. В Китае ценник на аппарат стартует с отметки $557.

Старт продаж запланирован на середину мая. Напомним, что смартфон обладает 6,44-дюймовым AMOLED‑дисплеем с частотой обновления 90 Гц, парочкой стереодинамиков, 65-ваттной быстрой зарядкой и четверной основной камерой с главным датчиком на 64 Мп.

Realme 6 Pro — среднего класса аппарат, который получил 6,6-дюймовый 90-герцовый экран, чип Snapdragon 720G, сдвоенную фронталку, батарейку на 4300 мАч и основную камеру с четырьмя модулями, где помимо главного 64 Мп сенсора есть телеобъектив для 2-кратного оптического зума и 20-кратного гибридного. В продажу смартфон поступит 7 мая по цене 350 евро за версию с 8/128 Гб памяти.

Realme 5i — самая простая и бюджетная модель, за которую запросили 160 евро. В арсенале смартфона чип Snapdragon 665, 4/64 Гб памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, дисплей диагональю 6,52 дюйма и четверная основная камера 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Для сравнения в Индии версию с 4/64 Гб продают за $186.

Источник: gsmarena