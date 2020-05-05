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Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G выходят на рынок Европы

05.05.2020 1553 5

До рынка Европы добрались три смартфона «дочки» Oppo: Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G. Все они были представлены несколько месяцев назад в Индии и Китае, но только сейчас добрались до рынка Европы. Продаваться они будут через официальные интернет-магазины компании, а также партнеров-ритейлеров.

 

Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G выходят на рынок Европы – фото 2

 

Realme X50 Pro 5G — флагман компании на базе Snapdragon 865, ценник на который стартует с отметки 600 евро за версию 8/128 Гб. Модификация с 8/256 Гб доступна за $670 евро и покупка топовой вариации с 12/256 Гб обойдется в 750 евро. В Китае ценник на аппарат стартует с отметки $557.

 

Старт продаж запланирован на середину мая. Напомним, что смартфон обладает 6,44-дюймовым AMOLED‑дисплеем с частотой обновления 90 Гц, парочкой стереодинамиков, 65-ваттной быстрой зарядкой и четверной основной камерой с главным датчиком на 64 Мп.

 

Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G выходят на рынок Европы – фото 2

 

Realme 6 Pro — среднего класса аппарат, который получил 6,6-дюймовый 90-герцовый экран, чип Snapdragon 720G, сдвоенную фронталку, батарейку на 4300 мАч и основную камеру с четырьмя модулями, где помимо главного 64 Мп сенсора есть телеобъектив для 2-кратного оптического зума и 20-кратного гибридного. В продажу смартфон поступит 7 мая по цене 350 евро за версию с 8/128 Гб памяти.

 

Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G выходят на рынок Европы – фото 3

 

Realme 5i — самая простая и бюджетная модель, за которую запросили 160 евро. В арсенале смартфона чип Snapdragon 665, 4/64 Гб памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, дисплей диагональю 6,52 дюйма и четверная основная камера 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Для сравнения в Индии версию с 4/64 Гб продают за $186.

 

Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G выходят на рынок Европы – фото 4

 

Источник: gsmarena

Realme 6 Pro Realme 5i Realme X50 Pro 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Денис
Realme 6 pro прямой конкурент новому Redmi note 9 pro. Процессоры одинаковые у них, у Redmi батарея больше, но у Realme 6 pro оперативки больше. Обе модели будут хитами продаж летом в средне бюджетном сегменте. Но цены конечно уже кусаются. Больше 300 долларов стоят. Хотя мощности Реалми и Дракона 720 хватит на 2-3 года спокойно. Хочу рискнуть и впервые купить смартфон от Реалми. Именно 6 pro. У нас в Украине он уже ожидается в интернет магазинах по цене 330 долларов.
05.05.2020 19:40
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Саша Волошин
Денис, и камера, как заглушка, двойной блок считаю самым уродливым решением
05.05.2020 20:36
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Пуговка
А зачем покупать Realme 6 pro, когда можно заказать на Али Realme x2 за 266$? Который по всем параметрам лучше. Да, у него стоит 730g снеп, но он ничуть не хуже 720
05.05.2020 20:41
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LibertyOne
Пуговка, а разве 730 не мощнее?
05.05.2020 21:46
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Amir Mag
LibertyOne, они одинаковые, примерно
05.05.2020 21:55
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Realme 6 Pro, Realme 5i и Realme X50 Pro 5G выходят на рынок Европы