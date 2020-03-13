Realme 6i: анонс уже скоро и первый с Helio G80

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Компания Realme, которая всеми силами показывает, что пришло время с ней считаться, на прошлой неделе выпустила интересные модели среднего класса Realme 6 и Realme 6 Pro. Но в скором времени к ним должен присоединиться третий представитель линейки — Realme 6i.





Сегодня компания подтвердила свои планы по выпуску этой модели и премьера назначена на 17 марта. Кроме того, она сообщила о том, что это будет первый аппарат с чипом Helio G80.





Это новый процессор от MediaTek, обладающий 8 процессорными ядрами и выполнен он по нормам 12-нанометровой технологии. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G52 MC2 с частотой 950 МГц. По своей производительности чип должен быть на уровне Snapdragon 710.





По предварительной информации, Realme 6i предложит четверную основную камеру с главным датчиком на 48-мегапикселей, 4 Гб оперативной памяти, емкую батарейку на 5000 мАч и поддержку быстрой 18-ваттной зарядки, а заряжать смарт можно будет через разъем USB Type-C. Работать смартфон должен под управлением фирменной оболочки Realmi UI на основе Android 10.





Судя по характеристикам, новинка должна стать конкурентом Redmi Note 9. Но многое в противостоянии будет решать то, сколько производители запросят за свои аппараты.





Источник: news.mydrivers.com







