Realme Band, Realme Watch, Realme Buds Air Neo: цены для Европы

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Realme поставила перед собой цель масштабировать собственный бизнес и настойчиво разворачивает продажи своих продуктов за пределами рынка Индии, который является для нее приоритетным. Компания продолжает экспансию в Европу и вывела на этот рынок свой фитнес-трекер Realme Band, смарт-часы Realme Watch и беспроводные наушники Realme Buds Air Neo.

Realme Watch

Свои первые умные часы на европейском рынке компания предлагает по цене 55 евро. Напомним, что это гаджет в стиле Apple Watch, обладающий 1,4-дюймовым дисплеем разрешением 320х320 пикселей, датчиком измерений частоты сердечных сокращений, модулем Bluetooth 5.0 и водозащитой по стандарту IP68. В его арсенале более 100 тем и он способен отслеживать 14 типов тренировок.

Realme Band

За Realme Band компания просит 25 евро. Во столько производитель оценил носимый гаджет с защитой от пыли и влаги по классу IP68, дисплеем диагональю 0,96 дюйма, пульсометром, USB-A портом для зарядки и у него есть все необходимое, чтобы отслеживать физическую активность пользователя.

Realme Buds Air Neo

Для тех, кто готов поверить в молодой бренд и хочет прикупить беспроводные наушники в его исполнении, предлагается прикупить Realme Buds Air Neo за 40 евро. Напомним, что это гарнитура, обладающая 13-миллиметровыми драйверами Large Boost, чипом R1 и защитой от брызг IPX4. Автономность наушников составляет 3 часа на одном заряде, а при использовании зарядного кейса продолжительность работы можно довести до 17 часов.

Источник: realme