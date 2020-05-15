Realme Buds Air Neo: бюджетные TWS наушники с автономностью до 17 часов

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Готовятся к выходу TWS-наушники Realme Buds Air Neo. Ожидается, что они станут доступной версией Realme Buds Air и в плане дизайна будут повторять черты собрата. Анонс гарнитуры не за горами и в пользу этого говорит ее сертификация в ряде ведомств. В распоряжении ресурса 91mobiles появилась эксклюзивная информация о Realme Buds Air Neo, которой он поделился с пользователями.

Новые наушники будут работать до 17 часов и этот показатель приводится с учетом его «дозаправка» с использованием зарядного кейса, заряжать который можно будет через разъем microUSB. Главные упрощения по сравнению с Realme Buds Air — отсутствие поддержки быстрой и беспроводной зарядки, а также отказ от USB Type-C.

Внутри гарнитуры установят 13-миллиметровые излучатели, адаптер Bluetooth 5.0 и чип R1. Заявлена поддержка режима Realme Game Mode, который призван сократить задержку передачи звука на 51%. Данная фича пригодится, прежде всего, во время игрового процесса. Точная дата премьеры Realme Buds Air Neo не названа.

Напомним, что наушники-вкладыши Realme Buds Air были представлены в декабре прошлого года и не так давно они вышли на российский рынок. Они получили 12-миллиметровые излучатели, технологию Dynamic Bass Boost для насыщенных низких частот и многослойную мембрану. Здесь установлен чип R1 и используется беспроводной адаптер Bluetooth 5.0 для сопряжения с Android и iOS устройствами. Заявленная автономность — 17 часов.

Источник: 91mobiles