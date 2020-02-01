Realme C3 будет работать на новом интерфейсе Realme UI

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Интересные нововведения ожидают фанатов Realme. Новинка от компании под кодовым названием Realme C3 поступит в продажу 6 февраля, но китайский бренд уже раскрыл большую часть технических характеристик бюджетника. Сегодня же, в своем официальном Твиттер-аккаунте Realme объявила, что Realme C3 будет работать на совершенном новом графическом интерфейсе с незамысловатым названием - Realme UI. Это решение сделает данный аппарат первым смартфоном Realme на свежей прошивке, работающей на Android 10 прямо «из коробки».

По имеющейся информации, Realme C3 - смартфон начального уровня, за работу которого будет отвечать недавно анонсированное решение от MediaTek - Helio G70. Устройство будет продаваться в двух конфигурациях памяти (3 Гб/32 Гб и 4 Гб/64 Гб). Аппарат будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с вырезом в виде капли для фронтальной камеры, которое позволит представить отличное соотношение дисплея к размеру смартфона - 89,8%.

В плане фотовозможностей Realme C3 должен порадовать: основная камера на заднике смартфона представляет собой блок из двух модулей, а спереди нас будет ждать одна «фронталка». Известен размер основного модуля – 12 Мегапикселей. Касаемо остальных датчиков придется еще немного подождать официальной информации.

Realme C3 будет комплектоваться батареей емкостью 5000 мАч, которая, скорее всего, будет заряжаться через (максимально устаревший) порт microUSB.

Через официальные рендеры Realme уже подтвердила наличие голубой расцветки в модельном ряду C3, но, скорее всего, компания порадует более широкой вариацией цветов. Подтверждения этой информации осталось ждать также очень недолго.

Источник: twitter.com







