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Realme C3 будет работать на новом интерфейсе Realme UI

01.02.2020 1405 0

Интересные нововведения ожидают фанатов Realme. Новинка от компании под кодовым названием Realme C3 поступит в продажу 6 февраля, но китайский бренд уже раскрыл большую часть технических характеристик бюджетника. Сегодня же, в своем официальном Твиттер-аккаунте Realme объявила, что Realme C3 будет работать на совершенном новом графическом интерфейсе с незамысловатым названием - Realme UI. Это решение сделает данный аппарат первым смартфоном Realme на свежей прошивке, работающей на Android 10 прямо «из коробки».

 

Realme C3 будет работать на новом интерфейсе Realme UI – фото 1

 

По имеющейся информации, Realme C3 - смартфон начального уровня, за работу которого будет отвечать недавно анонсированное решение от MediaTek - Helio G70. Устройство будет продаваться в двух конфигурациях памяти (3 Гб/32 Гб и 4 Гб/64 Гб). Аппарат будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с вырезом в виде капли для фронтальной камеры, которое позволит представить отличное соотношение дисплея к размеру смартфона - 89,8%.

 

Realme C3 будет работать на новом интерфейсе Realme UI – фото 2

 

В плане фотовозможностей Realme C3 должен порадовать: основная камера на заднике смартфона представляет собой блок из двух модулей, а спереди нас будет ждать одна «фронталка». Известен размер основного модуля – 12 Мегапикселей. Касаемо остальных датчиков придется еще немного подождать официальной информации.

 

Realme C3 будет работать на новом интерфейсе Realme UI – фото 3

 

Realme C3 будет комплектоваться батареей емкостью 5000 мАч, которая, скорее всего, будет заряжаться через (максимально устаревший) порт microUSB.

 

Через официальные рендеры Realme уже подтвердила наличие голубой расцветки в модельном ряду C3, но, скорее всего, компания порадует более широкой вариацией цветов. Подтверждения этой информации осталось ждать также очень недолго.

 

Источник: twitter.com



Realme C3
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 01.02.2020

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Realme C3 будет работать на новом интерфейсе Realme UI