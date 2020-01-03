Realme добавляет рекламу в Color OS на смартфонах

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Реклама в программном обеспечении — хороший источник дохода для компании, но раздражающий момент для пользователей. Так, появление рекламных объявлений в прошивке вызвало бурю негодования со стороны поклонников компании Xiaomi, которая вынуждена была в итоге пересмотреть свой подход к их появлению.





Целый ряд экспертов полагают, что суббренд Realme — это соперник и клон Redmi. И даже название выбрано созвучное не случайно. Так это или нет, каждый волен решать сам. Но то, что оба бренда исповедуют идентичную стратегию и философию построения бизнеса, очевидно. А еще Realme позаимствовала у конкурента одну «фишку» — реклама в прошивке.





Суббренд Oppo заявил о том, что он добавит в прошивку Color OS 6 непопулярное новшество — рекламу или «рекомендации по контенту». Продвигать такой контент будут через приложение Phone Manager и страницу проверки безопасности после установки программ.





Сделано это для того, чтобы сохранить «здоровую и устойчивую бизнес модель» и идти дальше. Проще говоря, работать в убыток себе никто не хочет. Нужно монетизировать бизнес и реклама в смартфоне — это плата за низкий ценник.





Надо отдать должное, Realme не пошла на то, чтобы лишить пользователей права выбора. Так, при желании, рекомендации по контенту можно отключить. Для этого необходимо перейти в меню «Настройки» — «Дополнительные настройки»— «Рекомендации по содержанию».





Источник: indiatoday.in







