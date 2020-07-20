Realme едет на выставку IFA 2020 и скоро премьера новой линейки смартфонов

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Realme держит высокий темп и частит с анонсами. Более того, компания считает, что пришло время стать в один ряд с тяжеловесами рынка и объявила о своем желании принять участие в ежегодной выставке IFA 2020, которая пройдет с 3 по 5 сентября в Берлине. Какие продукты Realme привезет на техно-шоу, не сообщается.

Что известно

Тем временем пришло сообщение, что компания намерена представить новую линейку смартфонов. Известила об этом сама Realme на своей странице в сети Weibo и все указывает на то, что новинки станут эксклюзивом для рынка Китая. Был выложен скриншот неизвестного устройства, который указывает на то, что гаджет получит фронталку, врезанную в круглое отверстие в дисплее. А еще есть поддержка 5G.

На днях в базе данных TENAA была найдена информация о смартфоне с модельным номером Realme RMX2121. Возможно, именно этот аппарат станет частью новой серии устройств. По данным регулятора, он обладает 6,55-дюймовым дисплеем, двумя аккумулятора емкостью 2200 мАч каждый и на тыльной стороне установили прямоугольную площадку основной камеры, которая получит, скорее всего, четыре датчика изображения.

Когда состоится премьера, ничего не сообщается. Но затягивать с анонсом компания не станет, он состоится достаточно скоро, ведь промо-кампания по продвижению новинки на рынок стартовала.

Источник: gizmochina