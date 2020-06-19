Realme готовит новый смартфон: не красавчик, но хоть какие-то изменения в дизайне произойдут

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Realme взяла и навела шороху на рынке недорогих смартфонов. Но китайцы не были бы собой, если бы не мечтали оттяпать кусок пирога и в нише флагманов. Вот и Realme начала выводит на рынок устройства, которые начали получать ряд черт топовых решений.

Но, если с начинкой и ценами все более-менее обстоит неплохо, то вот с дизайном — прям беда. Смартфоны Realme в целом выглядят современно и где-то актуально для наших дней по исполнению, но дизайн заезженный и переходит от устройства к устройству. Аппараты компании однотипные, скучные и индивидуальностью не блещут.

Что за смартфон

Дизайнеры компании «психанули» и решили, что пора что-то менять. Так, в базе данных TENAA были найдены изображения неизвестного смартфона Realme. И это будет первый смартфон компании, где вместо привычного овальной формы блока основной камеры установят прямоугольный на манер последних устройств Huawei, Honor, Samsung и Oppo. Увы, и в этот раз никто придумывать ничего не стал, а взял на вооружение то, что уже обкатано на рынке и активно используется многими.

Регулятор также указал на наличие экрана диагональю 6,5 дюйма, аккумулятора емкостью 2200 мАч и габариты устройства составили 160,8х75,2х8,5 мм. По слухам, тип матрицы тут будет OLED и по примеру «родителя» Oppo, внутри установят две батарейки, где емкость каждой и составит 2200 мАч.

Источник: gizchina

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