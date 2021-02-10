Realme GT NEO 3T – комфорт и мощность от надежного бренда от 10 842

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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Realme GT NEO 3T сочетает мощную производительность и качественный дисплей по доступной цене – смартфон оснащен 6,62-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность анимаций и комфортный просмотр контента. Кстати, этот смартфон является клоном Realme GT Neo 2, который по версии нашей редакции был лучшим в 2021 году.

Под капотом – производительный процессор Snapdragon 870 5G, который легко справляется с играми и многозадачностью. Тройная камера 64+8+2 Мп позволяет делать качественные снимки днем, однако из-за отсутствия оптической стабилизации камера просто нормальная.

А благодаря быстрой зарядке 80 Вт батарею емкостью 5000 мАч можно полностью зарядить менее чем за 40 минут.

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