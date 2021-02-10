Realme GT Neo 5 Pro: как из хорошего смартфона сделать сделать самый лучший

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Крутой апгрейд и без того замечательного смартфона

В летней волне анонсов будет достаточно много интересных смартфонов, но одним из самых ожидаемых для многих станет именно Realme GT Neo 5 Pro. Известный инсайдер Digital Chat Station предоставил еще немного информации о характеристиках улучшенной версии и без того очень удачного смартфона Realme GT Neo 5.

Еще раз подтвердил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2, который сделает этот смартфон одним из самых мощных девайсов на рынке. Еще одним интересным изменением стала система питания смартфона. Компания поняла, что сверхвысокая мощность зарядки не очень интересна пользователям и сместила фокус на емкость аккумулятора.

По многочисленным слухам будут две версии смартфона: со 150-Вт зарядкой на 5200 мАч, и 100-Вт с еще большим размером. Дисплей оставят без изменений, но к нему и так не было никаких претензий: 6,74" плоский 1.5K-экран с частотой 144 Гц и ШИМ 2160 Гц. Камеры оставили без изменений, 50-Мп OIS-модулем (IMX890).

Но это очень качественный модуль, который дополнительно обещают прокачать новыми алгоритмами обработки благодаря новому процессору. Так что перед нами будет настоящий хит продаж с огромным запасом производительности на годы вперед, интересной фишкой в виде глифа, качественным дисплеем и очень неплохой автономностью.

Конечно, еще нужно посмотреть на его цену, но вряд ли компания сильно повысит ее по сравнению с обычным Realme GT Neo 5.

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Источник: weibo