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Realme Narzo: объявлена дата премьеры семейства молодежных смартфонов

20.03.2020 1088 2

Realme замечена за выпуском нескольких интересных смартфонов, способных конкурировать с устройствами от «самой Xiaomi». В последнее время компания особенно прониклась идеей множить собственный модельный ряд, а также хочет расширить географию продаж своих смартфонов. Так, на днях стало известно, что готовится к выходу новая серия Narzo.

 

Realme Narzo: объявлена дата премьеры семейства молодежных смартфонов – фото 1


Сегодня компания подтвердила свои намерения выпустить новую линейку мобильников и ее анонс состоится 26 марта. Производитель не побоялся анонсировать свои новинки в один день с премьерой флагманов Huawei P40. Первыми на рынок выйдут Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A. Чем продиктован нейминг новинок и почему решено стартовать с цифры 10, информации нет.

 

Realme Narzo: объявлена дата премьеры семейства молодежных смартфонов – фото 2


Нет и ясности с тем, к какой ценовой категории примкнут новинки. Известно лишь, что ориентированы они будут на молодежную аудиторию. Выпущенные компанией тизеры указывают на то, оформление основной камеры будет типичным для устройств Realme: овальный блок с вертикальным расположением датчиков.

 

Realme Narzo: объявлена дата премьеры семейства молодежных смартфонов – фото 3


Чем точно будут отличаться новинки, так это количеством сенсоров. Один из смартфонов получит 4 модуля, а другой — три. Предположим, что меньше датчиков достанется Realme Narzo 10A.

 

Источник: cnmo



Realme Narzo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Mike_Weaver
Почему все риалми просто одинаковы внешне, выпускают как под копирку.
20.03.2020 16:58
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fkn magic
зачем делать рекламу для студней и школоты с этими судорожными артистами песни и тряски? это же отвращает от рекламируемого продукта, причём отвращает именно целевую аудиторию (не ту что они себе предполагают), а не тех кто у мамки попросит купить на день рождения в подарок
20.03.2020 16:28
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Realme Narzo: объявлена дата премьеры семейства молодежных смартфонов