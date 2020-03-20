Realme Narzo: объявлена дата премьеры семейства молодежных смартфонов

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Realme замечена за выпуском нескольких интересных смартфонов, способных конкурировать с устройствами от «самой Xiaomi». В последнее время компания особенно прониклась идеей множить собственный модельный ряд, а также хочет расширить географию продаж своих смартфонов. Так, на днях стало известно, что готовится к выходу новая серия Narzo.









Сегодня компания подтвердила свои намерения выпустить новую линейку мобильников и ее анонс состоится 26 марта. Производитель не побоялся анонсировать свои новинки в один день с премьерой флагманов Huawei P40. Первыми на рынок выйдут Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A. Чем продиктован нейминг новинок и почему решено стартовать с цифры 10, информации нет.









Нет и ясности с тем, к какой ценовой категории примкнут новинки. Известно лишь, что ориентированы они будут на молодежную аудиторию. Выпущенные компанией тизеры указывают на то, оформление основной камеры будет типичным для устройств Realme: овальный блок с вертикальным расположением датчиков.









Чем точно будут отличаться новинки, так это количеством сенсоров. Один из смартфонов получит 4 модуля, а другой — три. Предположим, что меньше датчиков достанется Realme Narzo 10A.

Источник: cnmo







