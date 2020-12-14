Realme покажут новые часы Realme Watch S Pro и наушники Buds Air Pro Master Edition до конца этого года

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Realme все-таки сдержат обещания и представят новые умные часы Realme Watch S Pro до конца декабря 2020 года.

Постер Realme Watch S Pro﻿

Realme объявила о том, что 23 декабря в Индии состоится презентация новых продуктов компании. Производитель должен показать новые TWS-наушники Realme Buds Air Pro Master Edition, а также супер-долгожданные смарт-часы Realme Watch S Pro.

Часы Realme Watch S были анонсированы еще в прошлом месяце в Пакистане и Европе, и, наконец-то, компания готова представить их Pro-версию. В Realme Watch S Pro будет установлен большой AMOLED-дисплей с диагональю 1,39 дюйма и более высоким разрешением 454 x 454.

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Дисплей находится в корпусе из нержавеющей стали, в отличие от обычных Realme WatchS, которые имеют алюминиевый корпус. Также имеются две кнопки с правой стороны. В Pro-версии добавили поддержку GPS, чего не было в Realme Watch S. К другим особенностям часов относятся функции отслеживания уровня кислорода в крови и сердечного ритма, а также 14-дневный срок службы батарейки.

Постер наушников Realme Buds Air Pro Master Edition﻿

Наушники Realme Buds Air Pro Master Edition, в свою очередь, особых изменений не получат – в основном, ставка будет сделана на внешний вид. Компания добавит новый цвет – новые наушники будут продаваться в глянцевом серебристом кейсе. Стандартные варианты наушников продаются в черном и белом цветах. Возможны и другие изменения, но об этом пока неизвестно.

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Источник: Twitter



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