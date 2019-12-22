Realme расширит портфолио своих продуктов

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В Китае существует такая огромная корпорация как BBK Electronics, которая выпускает различную потребительскую электронику. Есть в ее «копилке» и смартфоны, а выходят они под брендами OnePlus, Vivo, Oppo и Realme. Последняя из названых марок была создана для того, чтобы наращивать аудиторию в сегменте массовых мобильников и давить Xiaomi в Индии.

Стратегия сработала и на индийском рынке доля Realme составляет 16%, а сама компания на 4 месте по результатам продаж. В мировом табеле рангов компания сумела отвоевать 7 строчку и признана самой быстрорастущей в мире.

Достичь такого успеха позволил классический подход китайских компаний, чьи имена не известны широкой публике — предлагать недурственные характеристики за минимальную цену.

Останавливаться на выпуске только мобильных устройств Realme не собирается. В планах — выход на рынок Интернета вещей. Свои амбициозные планы компания позиционирует как желание быть не только брендом смартфонов, а стать «технологическим брендом стиля жизни».

Она хочет выпускать продукты, которые помогают и приносят пользу пользователям. Среди тех новинок, которые появятся под брендом Realme значатся фитнес-браслеты и смарт-часы.

Источник: sohu

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