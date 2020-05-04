Realme рассказала о своих успехах

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В мае 2018 года на свет появилась «дочка» Oppo — Realme. Все устройства компании ориентированы на молодых и дерзких. Сам производитель уверен в своих силах, и стремится присоединиться к крупнейшим вендорам на мировом рынке. Сегодня компания решила подвести итог своей деятельности за первый квартал нынешнего года в Индии и ей есть чем гордиться.









Сегодня в модельном ряду компании насчитывается десяток различных устройств, и они представлены почти во всех ценовых категориях. По итогам первого квартала 2020 года Realme стала четвертым по величине брендом в Индии, а в феврале ей удалось попасть в тройку лидеров на рынке.





По подсчетам аналитиков Canalys, в первом квартале нынешнего года Realme поставила на рынок Индии 3,9 млн устройств, пропустив вперед Samsung, Vivo и Xiaomi. В годовом исчислении прирост составил 119%, и компания контролирует 14% рынка смартфонов в Индии.





Особая гордость — «дочка» опережает «родителя» Oppo на 2%. По итогам февраля Realme потеснила Vivo и замкнула тройку крупнейших поставщиков смартфонов на рынке Индии и ее доля по-прежнему равна 14%. Гордится компания и своими беспроводными наушниками Realme Buds Air, которые вошли в пятерку лучших гарнитур.









Realme отметилась выпуском фитнес-браслета Band и фирменного интерфейса Realme UI. Оболочка вышла легкой, быстрой и без глюков. Но ей не хватает продуманности и функциональности. В будущем компания намерена выпустить собственный телевизор, смарт-часы и продолжать совершенствовать Realme UI.

Источник: gsmarena







