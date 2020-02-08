Realme решила показать спецификации своего флагмана X50 Pro до официальной презентации

4075

Ранее сегодня Сюй Ци, вице-президент Realme, решил выложить скриншот системного интерфейса первого 5G-смартфона Realme, X50 Pro, в открытый доступ. Скриншот показывает спецификации Realme X50 Pro.

Снимок экрана показывает, что еще не анонсированное устройство основано на флагманской мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 865. Топовая конфигурация смартфона может включать в себя целых 12 Гб оперативной памяти нового типа LPDDR5 в добавок к быстрой постоянной памяти на 256 Гб. AMOLED-дисплей имеет разрешение 2400 × 1080 с отверстием для двух фронтальных камер. Само отверстие находится в левом верхнем углу экрана. Смартфоy также будет хвастаться NFC-чипом на борту.

Устройство, которым пользуется Сюй Ци, работает на предустановленной 10 версии Android. Также новинка поддерживает функцию режима ожидания одновременно для двух сим-карт. Судя по данному посту в китайской соцсети Weibo, вице-президент Realme намекает, все модификации Realme X50 Pro будут использовать оперативную память LPDDR5 производства Samsung.

Компания Micron Technology, занимающаяся производством чипов мобильной ОЗУ, недавно объявила о начале поставок первых в мире серийно выпускаемых микросхем LPDDR5. Теперь понятно, кто станет первым покупателем нового типа оперативной памяти, используемой во флагманском смартфоне Realme – корейская Samsung.

В этом году Realme впервые участвует в MWC, где компания собирается представить первый настоящий флагман Realme X50 Pro с поддержкой 5G. Пожелаем юному бренду удачи!

Источник: m.weibo.cn



