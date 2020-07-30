Realme V5 теперь предстал и на «живых» снимках

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Совсем скоро официально представят Realme V5 — 3 августа компания намерена его показать. Это будет первая модель новой V-серии и по каким-то причинам стартовать решено с цифры 5 в нейминге устройств. Внешний вид смартфона уже известен по тем рендерам, которые ранее появлялись в сети, а сегодня пришел черед для «живых» снимков.

Внешний вид

Одна из фотографий подтверждает, что новинка получит тонкорамочный дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру. Транспортировочная пленка, наклеенная на «фасад» смартфона, дает понимание, что это будет аппарат с поддержкой сетей пятого поколения, емкой батарейкой на 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и основной квадрокамерой, где в качестве ведущего будет выступать модуль на 48-мегапикселей.

Realme V5 выйдет минимум в трех цветовых вариантах: синем, серебристом и цвета морской волны. Одна из версий, скорее всего, будет чем-то отличаться от своих собратьев, а ее эксклюзивность будет подчеркивать начертание на «спинке» названия бренда большими буквами.

Характеристики

Поговаривают, что Realme V5 станет первым устройством на базе нового чипа Dimensity 720. В его активе должно быть 8 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128 Гб. Автопортреты можно будет создавать на 16 Мп камеру, а на задней панели помимо 48 Мп сенсора предложат датчики на 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и будет поставляться с ОС Android 10, поверх которой накатят оболочку Realme UI.

Источник: gizmochina