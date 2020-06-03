Realme вынуждена отказаться от выпуска смартфона с оригинальным дизайном

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Усилиями инсайдеров в апреле в сети появилось фото, на котором демонстрировался не анонсированный смартфон Realme. Показана была только «спинка» устройства, которая была оформлена в стиле ранних устройств Oppo Reno и люксовых версий Huawei Porsche Edition. Тогда заговорили о том, что Realme задумала выпустить стильный смартфон, который будет выгодно отличаться от сонма однотипных аппаратов.

Тонкий стиляга

Неожиданно сейчас о той модели напомнил директор по маркетингу компании, но только лишь для того, чтобы сообщить о том, что она не выйдет. Технические сложности в итоге не позволили выпустить смартфон. Причина — поражение в гонке за тонкий корпус. В частности, инженеры хотели сравнять модули основной камеры «заподлицо» с корпусом так, чтобы они не возвышались над ним.

Но такой дизайнерский ход привел к уменьшению пространства внутри и пришлось «резать» батарейку. Уменьшение же емкости аккумулятора привело бы к ухудшению автономности работы. Приносить в жертву продолжительность работы — вещь непозволительная в наши дни. Поэтому идею выпустить «стилягу» в таком исполнении отложили до лучших времен.

Только вперед

Тем не менее, директор по маркетингу Realme заверил, что компания будет стремиться и дальше создавать красивые устройства. Кроме того, он заявил, что в большом количестве стран бренд вошел в тройку лидеров среди смартфоностроителей и экспансия на глобальный рынок только усилится.

Источник: mydrivers