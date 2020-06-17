Realme X3: дата анонса, характеристики и фото

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Надо отдать должное Realme, которая сумела вмешаться в распределение долей в мире недорогих смартфонов за пределами Китая. И главные достижения суббренда Oppo связаны с Индией, а своим успехом он обязан интересным сочетанием характеристик и цены своих продуктов. Компания продолжит массированное наступление на рынок и готовит к анонсу Realme X3.

Скучный дизайн

Сам смартфон должны представить 25 июня и в преддверии его исполнительный директор компании Мадхав Шев на своей странице в Twitter опубликовал фото новинки. На всеобщее обозрение выставлена только тыльная сторона смартфона. Никакого нового слова в дизайне не будет. Это мобильник с типичным для устройств Realme экстерьером. Внешний вид явно не сильная его сторона.

Начинка

Компенсировать невзрачный облик Realme X3 должны характеристики и ценник. На данный момент известно, что смартфон получит IPS-матрицу диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Прикрывать экран будет закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Аппаратная основа — Snapdragon 855+ в связке с 6/8/12 Гб оперативной памяти, а постоянной предложат 64/128/256 Гб. На тыльной стороне установят систему из четырех датчиков, где ключевой на 64-мегапикселя. Дополнять его станут ширик на 8 Мп, телеобъектив разрешением 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 2 Мп вспомогательный модуль (макросъемка или датчик глубины). На передней панели должны установить парочку сенсоров 16 Мп + 8 Мп, а питать Realme X3 станет аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой.

Источник: twitter