Где купить дешевле?

Realme X3 Pro станет новым флагманом в исполнении молодого бренда

26.06.2020 606 0

Первое время деятельность Realme ограничивалась бюджетным и среднего уровня сегментами. Обвыкнувшись на рынке, компания начала пробовать свои силы в создании типичных флагманов от китайских производителей. Первой такой «пробой пера» стал Realme X2 Pro, а теперь компания готовит к выходу его преемника Realme X3 Pro.

 

Realme X3 Pro станет новым флагманом в исполнении молодого бренда – фото 1

 

Характеристики

 

Китайский сертификационный центр TENAA зарегистрировал модель с индексом RMX2121, которая, как предполагается, дебютирует на рынке как Realme X3 Pro. Это будет 6,5-дюймовый мобильник, заключенный в корпус с габаритами 160,8х75,2х8,5 мм. Следуя тропой родительского бренда Oppo, здесь также пойдут на установку двух аккумулятором емкостью 2200 мАч каждый.

 

Realme X3 Pro станет новым флагманом в исполнении молодого бренда – фото 2

 

Смартфон будет работать под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. В плане дизайна, Realme X3 Pro будет типичным смартфоном наших дней: стеклянная тыльная крышка, круглое отверстие под фронталку и прямоугольная площадка основной камеры. Но изменить оформление тыльного модуля для Realme уже шаг вперед.

 

Realme X3 Pro станет новым флагманом в исполнении молодого бренда – фото 3

 

Ожидается, что новинка получит чип Snapdragon 865 и флеш-память UFS 3.1. Прогнозируемое время дебюта — июль.

 

Realme X3 Pro станет новым флагманом в исполнении молодого бренда – фото 4

 

Источник: gizchina

 

Realme X3 Pro Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Realme X3 Pro станет новым флагманом в исполнении молодого бренда