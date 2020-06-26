Realme X3 Pro станет новым флагманом в исполнении молодого бренда

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Первое время деятельность Realme ограничивалась бюджетным и среднего уровня сегментами. Обвыкнувшись на рынке, компания начала пробовать свои силы в создании типичных флагманов от китайских производителей. Первой такой «пробой пера» стал Realme X2 Pro, а теперь компания готовит к выходу его преемника Realme X3 Pro.

Характеристики

Китайский сертификационный центр TENAA зарегистрировал модель с индексом RMX2121, которая, как предполагается, дебютирует на рынке как Realme X3 Pro. Это будет 6,5-дюймовый мобильник, заключенный в корпус с габаритами 160,8х75,2х8,5 мм. Следуя тропой родительского бренда Oppo, здесь также пойдут на установку двух аккумулятором емкостью 2200 мАч каждый.

Смартфон будет работать под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. В плане дизайна, Realme X3 Pro будет типичным смартфоном наших дней: стеклянная тыльная крышка, круглое отверстие под фронталку и прямоугольная площадка основной камеры. Но изменить оформление тыльного модуля для Realme уже шаг вперед.

Ожидается, что новинка получит чип Snapdragon 865 и флеш-память UFS 3.1. Прогнозируемое время дебюта — июль.

Источник: gizchina