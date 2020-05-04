Где купить дешевле?

Realme X3 SuperZoom: новые подробности о субфлагмане с 108 Мп камерой

04.05.2020 2340 4

Realme наращивает свое присутствие на рынке, пополняя собственный модельный ряд новинками. На очереди выход Realme X3 SuperZoom и его премьера должна состояться в самое ближайшее время. Уже из названия понятно, что в данной модели сделают ставку на камеру и возможности зума.

 

Realme X3 SuperZoom: новые подробности о субфлагмане с 108 Мп камерой – фото 1

 

Благодаря ресурсу 91mobiles пришла информация, что питать Realme X3 SuperZoom станет аккумулятор емкостью 4200 мАч и быстро восполнить запас энергии позволит быстрая зарядка на 30 Вт. Скорее всего, речь идет о технологии VOOC 3.0 Flash Charge от Oppo, которая способна зарядить батарейку на 50% всего за полчаса.

 

Известно, что Realme X3 SuperZoom должен выделяться чипом Snapdragon 855+, датчиком на 108-мегапикселей в многомодульной основной камере и 12 Гб оперативной памяти. Ставка на прошлогодний флагманский чип продиктована желанием предложить достойную производительность за минимально возможную цену.

 

Смартфону приписывают флеш-накопитель на 256 Гб, фирменную оболочку Realme UI на основе Android 10 и беспроводной адаптер Bluetooth 5.1. Когда точно состоится дебют Realme X3 SuperZoom, точных данных нет. Но поговаривают, что выйдет новинка уже в мае.

  

Источник: 91mobiles

Realme X3 SuperZoom
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Саша Волошин
экран 6.7?))
04.05.2020 18:48
Ответить
fkn magic
кто-нибудь знает цены на чипы 855+ и 865, сколько баксов разница, $15-20?
04.05.2020 18:35
Ответить
MVD
точную нет,но на всех сайтах было написано ,что 865 стоит гораздо дороже 855+,поэтому производители не торопятся ставить его в свои смарты,и мин ценник на смарты с ним сейчас 700$(1+ 8)
Тоесть наценка в 50+$ точно будет по сравнению с 855+.
04.05.2020 20:05
Ответить
Alex
Ошибаешься. Realme X50 Pro - 500 уе.
04.05.2020 20:42
Ответить

telegram__banner.png
Realme X3 SuperZoom: новые подробности о субфлагмане с 108 Мп камерой