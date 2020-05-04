Realme X3 SuperZoom: новые подробности о субфлагмане с 108 Мп камерой

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Realme наращивает свое присутствие на рынке, пополняя собственный модельный ряд новинками. На очереди выход Realme X3 SuperZoom и его премьера должна состояться в самое ближайшее время. Уже из названия понятно, что в данной модели сделают ставку на камеру и возможности зума.

Благодаря ресурсу 91mobiles пришла информация, что питать Realme X3 SuperZoom станет аккумулятор емкостью 4200 мАч и быстро восполнить запас энергии позволит быстрая зарядка на 30 Вт. Скорее всего, речь идет о технологии VOOC 3.0 Flash Charge от Oppo, которая способна зарядить батарейку на 50% всего за полчаса.

Известно, что Realme X3 SuperZoom должен выделяться чипом Snapdragon 855+, датчиком на 108-мегапикселей в многомодульной основной камере и 12 Гб оперативной памяти. Ставка на прошлогодний флагманский чип продиктована желанием предложить достойную производительность за минимально возможную цену.

Смартфону приписывают флеш-накопитель на 256 Гб, фирменную оболочку Realme UI на основе Android 10 и беспроводной адаптер Bluetooth 5.1. Когда точно состоится дебют Realme X3 SuperZoom, точных данных нет. Но поговаривают, что выйдет новинка уже в мае.

Источник: 91mobiles