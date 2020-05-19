Realme X3 SuperZoom: «живые» фото и характеристики

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Хочешь выделиться среди конкурентов — делай крутую камеру. Это сегодня «рецепт» создания хорошего смартфона, которому сейчас следуют многие. Особенно любят впечатлять зуммированием. Следовать этому тренду намерена и Realme, которая готовится представить 25 мая смартфон X3 SuperZoom.

Сетевые источники сумели заполучить изображения и информацию о характеристиках смартфона, они поделилась ими с широкой аудиторией. В плане экстерьера — никаких сюрпризов. Компания продолжает использовать уже избитый дизайн-код, который построен на врезанной в дисплей фронталке и многомодульной камере, где датчики расположены в ряд по вертикали.

По данным источника, Realme X3 SuperZoom удостоится IPS-матрицы диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Он получит чип Snapdragon 855+, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопитель вместимостью 256 Гб UFS 3.0.

Обещают чип NFC, поддержку Dolby Atmos, четверную основную камеру 64 Мп (Samsung ISOCELL Bright GW1) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.3) + 8 Мп (телеобъектив, 5-кратный оптический зум, 60-кратный цифровой) + 2 Мп (датчик глубины). Емкость аккумулятора составит 4200 мАч и предложат быструю 30-ваттную зарядку.

Источник: mysmartprice