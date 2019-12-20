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Realme X50 будет поставляться с быстрой зарядкой

20.12.2019 603 0

Суббренд Oppo продолжает тизерить предстоящий выход Realme X50, премьера которого должна состояться в январе следующего года. Очередной промо-плакат компании указывает на то, что смартфон получит поддержку технологии быстрой зарядки VOOC 4.0, которая позволит зарядить батарейку устройства на 70% всего за полчаса. Ожидается, что ее мощность составит 30 Вт.

 

Realme X50 будет поставляться с быстрой зарядкой – фото 1


Напомним, что по имеющейся информации Realme X50 получит источник питания емкостью 4500 мАч или 5000 мАч.


Ранее компания посредством тизера сообщила о том, что в основе новинки будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом. Кроме того, ради того, чтобы не допустить перегрева смартфона его оснастили системой жидкостного охлаждения с 8 мм медной трубкой, отводящей тепло.

 

Realme X50 будет поставляться с быстрой зарядкой


По предварительным данным Realme X50 предложит 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, сдвоенный селфи-объектив на 32 Мп + 8 Мп, до 8 Гб оперативной памяти и квадрокамеру на задней панели, где роль главного отведена новейшему датчику Sony IMX686 на 64-мегапикселя. 


По слухам, ценник на Realme X50 может варьироваться от $214 до $285. А его премьера может состояться 5 января следующего года.


Источник: gizchina.com

Realme X50 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.12.2019

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Realme X50 будет поставляться с быстрой зарядкой