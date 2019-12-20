Realme X50 будет поставляться с быстрой зарядкой

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Суббренд Oppo продолжает тизерить предстоящий выход Realme X50, премьера которого должна состояться в январе следующего года. Очередной промо-плакат компании указывает на то, что смартфон получит поддержку технологии быстрой зарядки VOOC 4.0, которая позволит зарядить батарейку устройства на 70% всего за полчаса. Ожидается, что ее мощность составит 30 Вт.





Напомним, что по имеющейся информации Realme X50 получит источник питания емкостью 4500 мАч или 5000 мАч.





Ранее компания посредством тизера сообщила о том, что в основе новинки будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом. Кроме того, ради того, чтобы не допустить перегрева смартфона его оснастили системой жидкостного охлаждения с 8 мм медной трубкой, отводящей тепло.









По предварительным данным Realme X50 предложит 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, сдвоенный селфи-объектив на 32 Мп + 8 Мп, до 8 Гб оперативной памяти и квадрокамеру на задней панели, где роль главного отведена новейшему датчику Sony IMX686 на 64-мегапикселя.





По слухам, ценник на Realme X50 может варьироваться от $214 до $285. А его премьера может состояться 5 января следующего года.





Источник: gizchina.com