Realme X50 может появиться раньше, чем ожидалось

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Realme готова запустить свой первый 5G-смартфон намного раньше намеченной даты. Как мы уже знаем, все технические характеристики смартфона ранее просочились в сеть. Теперь же у нас есть даже приблизительная дата запуска, на которую намекнул менеджер по продукции бренда Ванг Дерек.

На официальной странице бренда в Weibo один из пользователей спросил Дерека о запуске X50. Отвечая на этот вопрос, он сказал, что устройство будет анонсировано до начала «Весеннего фестиваля», который выпадает на 25 января. Это говорит о том, что смартфон должен дебютировать до конца 1-го месяца 2020 года.

Напомним: судя по утечкам, ожидается, что на предстоящей модели Realme X50 будет установлен 6,44-дюймовый Super AMOLED-дисплей производства Samsung с частотой обновления 90 Гц и отверстием для фронтальных камер. Процессором будет выступать решение от Qualcomm Snapdragon 765G, который также является «сердцем» прямого конкурента X50 – Redmi K30 5G.

Что касается камер, то, по слухам, в смартфон будет установлен огромный основной модуль, состоящий из четырех объективов: главный датчик на 64 Мегапикселя, 8-мегапиксельный «ширик» и два датчика по 2 Мегапискеля. Фронтальная двойная камера будет состоять из модулей по 32 и 8 Мегапикселей. А также смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который будет поддерживать технологию быстрой зарядки VOOC 4.0.

Напоследок напомним, что в сети ходят слухи о Lite-версии Realme X50 с чипом от MediaTek, поддерживающим 5G-сети. Скорее всего, им станет новое супер-мощное решение в лице Dimensity 1000L.

Источник: mysmartprice.com